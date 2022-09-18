Отбелить пластиковое покрытие на окнах и подоконниках можно несколькими продуктами, которые есть в каждом доме. 24 канал подобрал простые способы для очистки подоконников от желтого налета.

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Стиральный порошок

Для очистки подоконника от желтоватости можно использовать смесь обычного стирального порошка и кальцинированной соды. Идеально для этого подойдет отбеливающий стиральный порошок.

Чтобы очистить подоконник:

Смешайте 1 столовую ложку стирального порошка и 1 столовую ложку соды.

Разведите смесь в половине литра теплой воды.

Нанесите раствор на всю поверхность подоконника и оставьте на несколько часов, чтобы произошла реакция отбеливания;

Затем протрите подоконник и промойте его теплой водой.

Чем очистить подоконник / Фото Unsplash

Сода

Кроме стирального порошка сода прекрасно взаимодействует и с другими компонентами для очистки.

Чтобы помыть подоконник таким методом, нужно:

Смочить подоконник водой и протереть тряпкой.

Влажный подоконник равномерно посыпать содой.

После этого следует положить сверху салфетки или ткань, смоченную в пищевом уксусе и средства для мытья посуды.

Оставить салфетки и соду на 10-15 минут, а затем начинать протирать подоконник.

После этого поверхность нужно промыть водой.

Чем очистить подоконник / Фото Unsplash

Мел

Белый мел неплохо отбеливает поверхности, поэтому его можно использовать для очистки подоконников.

Измельчите мел до состояния порошка, а затем смешайте с водой, чтобы образовалась своеобразная кашица.

Если у вас зубной порошок, к смеси можно добавить и его.

Нанесите кашицу на всю площадь подоконника и оставьте, чтобы она высохла.

После этого протрите поверхность мягкой губкой.

Чем очистить подоконник / Фото Unsplash