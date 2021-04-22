Перший український каратист, який виборов медаль на Чемпіонаті світу серед дорослих, переможець Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року Станіслав Горуна розповів про нелегке життя каратистів в Україні у спецвипуску #ЛевиНашогоЧасу програми "Слава+".

#ЛевиНашогоЧасу – це сумісний проєкт разом з Peugeot, де ми розповідаємо про тих, за чиїми перемогами стежать, кого наслідують і чиїми досягненнями захоплюються. Героєм нового випуску став Станіслав Горуна, який поділився перевагами та недоліками професійного спорту, розповів всю правду про дохід спортсменів та привідкрив завісу сімейного життя з відомим каратистом.

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Станіслав поринув у професійний спорт, коли йому було 14 років. І попри те, що цей вік вважається пізнім для старту спортивної кар'єри, Горуна одразу почав набирати оберти.

"Пробуючи різноманітні секції у Львові, я інтуїтивно обрав карате й з першого ж тренування зрозумів: це моя атмосфера, оточення та формат".

Хоча характер у 32-річного українського атлета не з легких, сам себе Станіслав не вважає конфліктним, а скоріше, прямолінійним та імпульсивним.

Я миттєво реагую, люблю переконувати, можу бути настирним. Я все завжди роблю аргументовано, і це може багатьом не подобатись. Людям важко відмовитись від своєї позиції. Я не вибачаюсь. Не бачу у цьому сенсу, – ти наче ставиш себе нижче когось, щоб йому догодити. Краще визнати помилку і зробити усе, щоб її виправити.

Станіслав зізнався, що за свою манеру "стібатись" та перегинати з цим палку йому буває соромно, бо не всі можуть це сприйняти як жарт. Спортсмен підтримує здоровий егоїзм та переконаний, що всі люди – егоїсти, просто не всі це визнають.

"Люди граються в альтруїстів і часто прагнуть допомогти іншим, а собі допомогти не здатні. Як то кажуть, чоботар без чобіт".

Станіслав Горуна про плюси та мінуси професійного спорту

Плюс №1. Подорожі

Будучи професійним спортсменом, є можливість, коштом федерації, подорожувати світом, знайомитись з цікавими людьми та розширювати власний кругозір. Відчувати великий спектр емоцій – це найбільше натхнення для розвитку.

Плюс №2. Визнання

Ставши успішним, спортсмен отримує визнання та впізнаваність. Не менш важливим фактором є самореалізація. Окрім цього, людина стає більш впевненою у своїх силах та здобуває мотивацію для руху вперед.

Плюс №3. Заробіток

Елітні спортсмени заробляють багато завдяки стрімкому підвищенню зарплат. Ця професія вважається перспективною, а зароблених грошей цілком вистачає на комфортне життя. Якщо говорити про карате, то, на жаль, цей вид спорту не приносить бажаного заробітку.

Плюс №4 Рекламні контракти

Завдяки своїй медіа впізнаваності, ти маєш змогу співпрацювати з відомими міжнародними брендами, а якщо пощастить, навіть стати амбасадором.

Мінус №1. Відновлення

Шлях до успіху – тернистий. Тому після кожної невдачі потрібно прикладати доволі багато зусиль на повторні спроби у відборах та змаганнях. Знали б ви, скільки годин необхідно провести у спортзалі для хорошої підготовки атлета, а скільки здоров'я покласти на тренування.

Мінус №2. Зневіра

На фоні якихось невдач та стресу у спортсменів часто ламається психіка. Постійні тренування на психологічній та фізичній межі порушують цілісну систему розвитку тіла й духу.

Мінус №3. Травми

Щоденні тренування та боротьба приносять численні травми, після яких важко відновитись. Переломи, розтяжки, пошкодження суглобів – все це потрібно вилікувати дуже швидко та ще й за власний кошт.

На чому та скільки заробляє український атлет?

Зарплата спортмена-інструктора від Міністерства спорту – 22 тис. грн. За бажанням можна працювати на пів ставки.

За перше місце на прем'єр-лігах можна отримати 750 доларів. Звісно, сума невелика, і вона ледь покриває купівлю обладнання, але вже щось.

За рахунок свого високо рівня в міжнародному рейтингу каратистів (4 місце у 2021 році, 1 місце у 2018 – ред.), львівського атлета запрошують на семінари (Канада, Австралія), де він тренує дітей та збірні. У зв'язку з теперішніми умовами проводяться онлайн семінари, де учасники можуть зідзвонитись у платформі Zoom та пройти тренування. Такий вид діяльності приносить дохід близько 2 тис. доларів.

Блог. Хоча Станіслав не займається ним професійно та не приділяє його розвитку достатньо часу, все ж він дає змогу конвертувати спортивний успіх у медіа впізнаваність та перенести це на комерційну основу. Деяка робота з контентом приносить свої плоди, тому Станіслав отримує рекламні запити щодо взаємовигідної співпраці. З блогу спортсмен отримує більше 20 тис. гривень доходу.

У своєму блозі Стас часто показує "залаштунки" професії, де активну участь бере і його автомобіль, який він ласкаво називає "ляля".

"Пару років тому я купив Peugeot 3008, від якого кайфую досі. І якось раз в голову прийшла думка, зважаючи на приємний досвід володіння та якусь певну вагу у медіапросторі, написати у представництво бренду з пропозицією створювати щось круте разом, – бо хто ж, як не власник, може гідно представити своє авто?"

Для мене автомобіль – це першочергова необхідність. Я постійно мотаюсь по місту. А враховуючи специфіку міста Лева та його знамениту бруківку, дивився в сторону кросоверів з високим кліренсом. Вибирав серед різних марок, таких як Nissan, KIA, Jeep та багато інших. Зупинив свій погляд на Peugeot 3008 через хороші відгуки, оновлений салон, широкий дисплей та потужність. Але найбільше мене підкупив дизайн – це просто щось. Я вже декілька років за його кермом (він, до речі, виглядає дуже по-спортивному), а кайфую так, наче вперше побачив. Є особлива естетика, якої немає в інших марок,

– із захопленням розповідає каратист.

На зустріч зі Славою відомий каратист приїхав на Peugeot 3008 нового покоління із гібридним двигуном на 300 кінських сил та зазначив, що розглядає можливість на нього перейти.

"Просто пушка! Розгін до сотні всього 5,6 секунди, а з місця набирає швидкість не гірше Тесли. Якщо і пересідатиму зі свого коня, то тільки в оновлений Peugeot – планку понизити вже просто не зможу", – поділився враженнями Горуна.

Бажання змінити Україну на краще спонукає Станіслава Горуна до думок про президентство. У далекій перспективі каратист має намір сісти за президентський стіл, аби вплинути на майбутнє держави.

Я вмію спостерігати та аналізувати ряд речей, тому в мене не буде таких помилок, як в попередніх депутатів. Я з цим справлюсь. На сьогодні я не маю достатньої інформаційної підтримки. Для цього потрібен великий бюджет або героїчний вчинок, який переконає українське суспільство, що я – саме той кандидат,

– підкреслив Горуна.

В інтерв'ю Станіслав Горуна поділився і своїми мріями. В масштабах країни – стати президентом та створити державу, яка буде прикладом для Європи. Якщо ж говорити про глобальну мрію, то спортсмен розділяє ідеологію Ілона Маска: організувати комфортний простір для суспільства на Землі та вийти за її межі – на нову планету.

"Мати можливість думати наперед, обирати шлях, яким рухатись, та насолоджуватись сім'єю, про яку я завжди мріяв, – це і є щастя для мене", – наголосив спортсмен.