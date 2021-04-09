Представниця української спортивної еліти, українська борчиня вільного стилю, призерка чемпіонату світу та чемпіонка Європи Оксана Лівач поділилась подробицями свого спортивного життя у програмі "Слава+".

Програма вийшла в рамках спецвипуску #ЛевиНашогоЧасу з Peugeot. Ми підготували для неї найцікавіші запитання та додали трохи провокативних. Вона розповіла, навіщо тендітній дівчині боротьба, скільки можна заробити на спорті та розвінчала поширені міфи про спортсменок.

В житті Оксани Лівач спорт присутній з дитинства, адже її батьки – теж спортсмени. Мама займалась біатлоном, а батько – греко-римською боротьбою. Батько мріяв про сина, який в майбутньому перейме у нього любов до боротьби. В сім’ї народились дві доньки. Відкинувши власні бажання, він відмовляв дівчат від агресивних видів спорту, проте мрія батька все ж здійснилась.

Оксана починала свій шлях в спорті зовсім не з боротьби, яка тоді не була популярною. Дівчина починала з плавання. Але спостерігаючи за досягненнями сестри, все ж таки вирішила обрати саме боротьбу.

Як і сестра, дівчина пішла у спорт-інтернат. Вона зізнається, що це чудовий спосіб добитись кращих результатів, швидше йти до своєї мети, вдосконалюватись у діяльності та досягати більшого успіху.

"Особисто мене батьки підтримували завжди, ще з підліткового віку, з мого першого старту – з Чемпіонату світу по школярах, в якому я виграла. І я розуміла, що батьки по той бік екрану спостерігають за мною, і пишаються мною. Адже я виграла цей чемпіонат, і, як мені на той час здавалось, я найкраща у світі і кращих за мене зараз немає. І точно я знала, що батьки пишаються мною і радіють перемозі разом зі мною. Навіть згодом після поразок, коли я приїжджала до батьків, вони робили вигляд, що нічого не було. Я для них і надалі залишалась найкращою", – поділилась Лівач.

Мої досягнення – це перш за все моя цілеспрямованість, впертість та батьківська моральна підтримка. Кожен мій поєдинок – це вміння відстояти себе, тому мені ніколи нічого не діставалось просто так. Навіть свій Peugeot 2008 я купила новим з салону і за власні накопичення.

Оксана Лівач спростовує найпоширеніші міфи

Борчиня також розвінчала популярні міфи, які ширяться серед людей, про спортсменок:

Міф: дівчата-спортсменки їдять лише варену курку і ніякого солодкого

"Ми притримуємось мінімальної дієти. Не можна переїдати солодкого, але організм треба підтримувати, бо він не завжди вимагає лише здорову їжу. Моя вагова категорія – 50 кілограмів. І якщо є зайвий кілограм – його легко скинути перед змаганням. Але, звісно, є дівчата, яким доводиться сідати на дієту і скидати від трьох до п’яти кілограмів"

Міф: професійні спортсмени = професійні захворювання

"В такому віці, як я зараз, жодних травм і професійних захворювань немає. Можливо, вже згодом, в старості, спорт дасться в знаки. В нашому виді спорту бувають хіба що грижі. Але головне – бути обережним, не допускати травм, добре розігрівати м’язи перед тренуванням і завжди бути в системі, не випадати з графіку тренувань"

Міф: професійній спортсменці важко народити

"Я ще не народжувала, але здається, що навпаки – легше. Бо наші м’язи вже пристосовані до скорочень, тому це краще"

Міф: спортсмени перед тренуванням утримуються від сексу

"Наскільки мені відомо, це більше актуально для хлопців. А для дівчат такого правила немає, це навпаки – добре"

Міф: боротьба – не жіночий вид спорту

"Такий стереотип варто знищувати і потрібно поєднувати непоєднуване. В житті я живу звичайним життям, займаюсь справами, які притаманні іншим, люблю стильний одяг. Але спорт – це моя діяльність, так я показую свій внутрішній світ, свій характер та силу волі до перемоги"



Спортсменка навіть порівнює себе зі своїм авто – Peugeot 2008. За її словами, логотип лева та його помаранчевий колір відображають силу та енергію дівчини. Борчиня підкреслила, що всередині неї теж живе лев і такий же сильний характер, динаміка та потужність. І зізнається, що серед безліч варіантів, саме молодіжний стиль, технологічність та візуальний вигляд 2008-го остаточно підкорили її серце, тому автомобіль – її друга любов.

Я довго шукала "саме той", "свій" автомобіль. Серед кандидатів була і Toyota, і Mazda, Ford та Skoda,і навіть BMW. Розглядала навіть варіанти із США. Але одного разу на очі попався білборд з рекламою 2008-ого, і що знаково, він був прямо перед будівлею моєї тренувальної бази. І в цей момент щось "клацнуло" – він був такий яскравий, динамічний, несхожий на інші – ну справжній "Лев", і вже наступної миті я записувалась на тест-драйв до Ілти Львів. Не знаю, чи це був знак, чи просто спрацював психологічний трюк, коли ти щось довго шукаєш, а мозок сам підкидає тобі вірне рішення, але після того 2008-й став моїм найкращим 4-х колісним другом. Кайфую від нього щодня.

До слова, він отримав перемогу у номінації кросовер року 2021 в акції "Автомобіль року в Україні", де загалом взяли участь 44 моделі. Переможці обирають переможців.

Також в інтерв’ю спортсменка поділилась і планами на майбутнє: "Моя мрія – власна школа боротьби. Тому після завершення моєї спортивної кар‘єри та змагань я хочу продовжувати популяризувати спорт, як боротьбу, так і загалом. Це моя маленька місія".

Хоч зараз спортсмени в Україні тренуються не в найкращих умовах, та на спорті заробити таки можна.



"Колись я думала, що на спорті неможливо заробити. Але на змаганнях на професійному рівні вже можна говорити про певні суми. Якщо говорити про дорослий чемпіонат Європи, то можна отримати близько трьох тисяч доларів. Ще гроші приносять комерційні змагання. І професійний спортсмен може в місяць отримувати від тисячі доларів, але все залежить від виду спорту, рівня професійності, від рекламних кампаній, в яких він бере участь".

Рубрика "Було – не було":

голосуйте, як відповіла Оксана Лівач на провокаційні питання Слави Дьоміна

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