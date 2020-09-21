Епатажна американська співачка Леді Гага часто зізнавалась про свої проблеми з психічним здоров'ям. Днями знаменитість розповіла, як популярність та слава відбилась на її душевному стані.

Леді Гага, популярна американська співачка, вже багато років бореться з важкою формою депресії. Нещодавно вона дала відверте інтерв'ю виданню CBS News. Там вона розповіла про те, що слава спричинила її душевному здоров'ю.

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Знаменитість зізналась, що після того, як стала відомою та популярною, вона мало не щодня думала про те, як укоротити собі віку. Вона зрозуміла, що слава неабияк відобразилась на її психічному здоров'ї.

Я повністю розчарувалася в собі, я ненавиділа бути знаменитою. Я ненавиділа бути зіркою. Я почувалася втомленою і виснаженою,

– зізналась Леді Гага.

Незважаючи на це, співачка зазначила, що останній альбом Chromatica, який отримав три музичних нагороди на MTV Video Music Awards, допоміг їй вийти з депресії. За її словами, в альбомі немає жодної неправдивої пісні.

Окрім цього, вийти з тяжкого стану їй також допомогла Аріана Гранде, з якою вона багато спілкувалась та співпрацювала. Леді Гага та Аріана також раніше випустили спільний трек.

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