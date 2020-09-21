Эпатажная американская певица Леди Гага часто признавалась в своих проблемах с психическим здоровьем. На днях знаменитость рассказала, как популярность и слава отразилась на ее душевном состоянии.

Леди Гага, популярная американская певица, уже много лет борется с тяжелой формой депрессии. Недавно она дала откровенное интервью изданию CBS News. Там она рассказала о том, как слава повлияла на ее душевное здоровье.

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Знаменитость призналась, что после того, как стала известной и популярной, она чуть ли не каждый день думала о том, как покончить с собой. Она поняла, что слава изрядно отразилась на ее психическом здоровье.

Я полностью разочаровалась в себе, я ненавидела быть знаменитой. Я ненавидела быть звездой. Я чувствовала себя усталой и изможденной,

– призналась Леди Гага.

Несмотря на это, певица отметила, что последний альбом Chromatica, который получил три музыкальных награды на MTV Video Music Awards, помог ей выйти из депрессии. По ее словам, в альбоме нет ни одной ложной песни.

Кроме этого, выйти из тяжелого состояния ей также помогла Ариана Гранде, с которой она много общалась и сотрудничала. Леди Гага и Ариана также ранее выпустили совместный трек.

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