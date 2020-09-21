Я ненавидела быть звездой: Леди Гага думала о самоубийстве из-за славы
Эпатажная американская певица Леди Гага часто признавалась в своих проблемах с психическим здоровьем. На днях знаменитость рассказала, как популярность и слава отразилась на ее душевном состоянии.
Леди Гага, популярная американская певица, уже много лет борется с тяжелой формой депрессии. Недавно она дала откровенное интервью изданию CBS News. Там она рассказала о том, как слава повлияла на ее душевное здоровье.
К слову Леди Гага презентовала новый клип на песню "911": увлекательное видео
Знаменитость призналась, что после того, как стала известной и популярной, она чуть ли не каждый день думала о том, как покончить с собой. Она поняла, что слава изрядно отразилась на ее психическом здоровье.
Я полностью разочаровалась в себе, я ненавидела быть знаменитой. Я ненавидела быть звездой. Я чувствовала себя усталой и изможденной,
– призналась Леди Гага.
Несмотря на это, певица отметила, что последний альбом Chromatica, который получил три музыкальных награды на MTV Video Music Awards, помог ей выйти из депрессии. По ее словам, в альбоме нет ни одной ложной песни.
Кроме этого, выйти из тяжелого состояния ей также помогла Ариана Гранде, с которой она много общалась и сотрудничала. Леди Гага и Ариана также ранее выпустили совместный трек.
Смотреть клип Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me онлайн: