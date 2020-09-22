Марк Чепмен, вбивця лідера гурту The Beatles Джона Леннона, вибачився перед його вдовою Йоко Оно. Пройшло 40 років з дати загибелі співака.

65-річний Марк Чепмен, людина, яка вбила Джона Леннона, вибачився в залі суду перед його вдовою Йоко Оно через 40 років після його смерті. Про це повідомляє BBC. Чепмен також пояснив, чому вбив засновника легендарного гурту The Beatles.

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У серпні цього року відбулося чергове слухання через прохання про умовно-дострокове звільнення Марка Чепмена. Чоловік зізнався, що вбив Джона Леннона лише заради слави. Він зазначив, що постійно думає про свій "мерзенний" вчинок і міркує над тим, що вартує того, щоб провести у в'язниці все своє життя.

Я просто хочу повторити, що прошу вибачення за свій злочин. У мене немає виправдання. Я вбив його, тому що він був дуже, дуже, дуже відомий, і це єдина причина, а я був дуже, дуже, дуже, дуже сильно самозакоханим і егоїстичним,

– сказав Чепмен.

Незважаючи на вибачення, вбивці Джона Леннона одинадцятий раз відмовили в достроковому звільненні.



Марк Чепмен засуджений на довічне ув'язнення / Getty Images

Вбивство Джона Леннона: коротко

Нагадаємо, що 8 грудня 1980 року відбулося резонансне вбивство лідера The Beatles. Марк Чепмен чотири рази вистрілив у Леннона та сів на асфальт читати роман Джерома Селінджера "Над прірвою в житі".

Все це відбулося в Нью-Йорку, поряд з квартирою співака. Чепмена засудили на довічне увʼязнення у вʼязниці суворого режиму Wende Correctional Facility в місті Олден, що в штаті Нью-Йорк.