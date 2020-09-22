Марк Чепмен, убийца лидера группы The Beatles Джона Леннона, извинился перед его вдовой Йоко Оно. Прошло 40 лет с даты гибели певца.

65-летний Марк Чепмен, мужчина, который убил Джона Леннона, извинился в зале суда перед его вдовой Йоко Оно спустя 40 лет после его смерти. Об этом сообщает BBC. Чемпен также объяснил, почему убил основателя легендарной группы The Beatles.

Важно The Beatles выпустят книгу и документальный фильм: режиссером стал Питер Джексон

В августе этого года состоялось очередное слушание по просьбе об условно-досрочном освобождении Марка Чепмена. Мужчина признался, что убил Джона Леннона только ради славы. Он отметил, что постоянно думает о своем "мерзком" поступке и размышляет над тем, что стоит того, чтобы провести в тюрьме всю свою жизнь.

Я просто хочу повторить, что прошу прощения за свое преступление. У меня нет оправдания. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известный, и это единственная причина, а я был очень, очень, очень, очень сильно самовлюбленным и эгоистичным,

– сказал Чепмен.

Несмотря на извинения, убийце Джона Леннона одиннадцатый раз отказали в досрочном освобождении.

Марк Чепмен осужден на пожизненное заключение / Getty Images

Убийство Джона Леннона: коротко

Напомним, что 8 декабря 1980 года состоялось резонансное убийство лидера The Beatles. Марк Чепмен четыре раза выстрелил в Леннона и сел на асфальт читать роман Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

Все это произошло в Нью-Йорке, рядом с квартирой певца. Чепмена приговорили к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима Wende Correctional Facility в городе Олден, штат Нью-Йорк.