Українські традиції та культура – самобутні. Зараз ми переживаємо прекрасний час відродження етносу – все більше цінуємо українські страви та народні звичаї. Під час зимових свят це відчувається особливо: колядки, кутя, пампухи, дідух та вишиванка – ці атрибути є наразі такими важливими чи не для кожної сім’ї та що головне – популярними!

Зерно любові до української культури

Такий тренд до вподоби й Івану Гаврону – відомому ресторатору, власнику готелю Romantik Spa Hotel. Доречно розповісти про цього чоловіка більше, адже він доклав чимало зусиль, аби українські традиції та культура були в пошані. Уже 9 рік поспіль Іван Гаврон влаштовує унікальний фестиваль Winter Romantik Fest, де спільно з українськими зірками сіє зерно любові до української культури та традицій.

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Winter Romantik Fest – це те, що мені вдалося зробити власними силами, без великих спонсорів і рекламної кампанії. Тому що ми маємо головне – ми маємо глядача, а це до 300 людей, які розміщуються в Romantik Spa Hotel, тобто повноцінний зал – різновікової та різно географічної аудиторії – адже гості приїжджають з дітьми, старші сини й дочки беруть своїх батьків, дідусів та бабусь,

– розповів Іван Гаврон.

Готельєр розповів, що під час фестивалю йому вдається об’єднувати Україну географічно, адже його гостями є люди з Донецька, Одеси, Сум.

Українські зірки є частими гостями на фестивалі / Фото пресслужба Romantik Spa Hotel

Все у найкращих традиціях гір

Святвечір 6 січня у Romantik Spa Hotel був схожий на святкування великої сім’ї – де усі один одно знають, де кожен готовий допомогти іншому. Кутю готували й коштувати спільно й за участі зірок: Ольги Сумської, Віталія Борисюка, Руслана Сенічкіна, Людмили Барбур та Катерини Бужинської. Зіркові пари додавали секретні інгредієнти, а гості обирали найкращу кутю.

Цей фестиваль має культурний бекграунд – це наші гуцульські традиції, коляда – все в найкращих традиціях. Щороку ми робимо "вилазки" – виїжджаємо на полонину, смажити баранину, варити шурпу на вогні, водити хороводи. Ми створюємо неймовірний етнопродукт, яким потім ділимось з Україною. Ми посіяли маленьке зерно, яке вже дало великий урожай,

– зауважив Іван Олексійович.

Іван Гаврон розповідає, що фестиваль допомагає прославляти не лише українські традиції, а й українські Карпати, зокрема Яремчанщину і не безпідставно, бо саме сюди варто приїхати, щоб отримати благословення та оздоровлення.

"Winter Romantik Fest популяризує не тільки готель, фестиваль допомагає розвивати й місто Яремче, щобільше, не тільки місто, а всю Яремчанщину. Адже наші гості, які приїжджають не сидять на місці цілий тиждень – вони катаються на лижах, освоюють схили. В нас дуже багато цікавих місць поруч, всього-на-всього півгодини звідси – від Romantik spa hotel, є український Афон – Манявський скит – це унікальне місце сили, я всім гарантую, коли ви туди потрапите, вам звідти не хочеться виходити".



Пам'ятка архітектури початку XVII ст. Манявський Скит – аскетичний чоловічий монастир

Особливе місце сили

Іван Гаврон переконує, що Манявський скит – це не тільки природа, а потужна енергетика, адже монахи ніколи не селились у випадкових місцях.

Монахи шукали місця сили, де була потужна енергетика землі, де сходила з небес додаткова енергетика, яка підсилює енергетику землі. Там намолені місця, намолені століттями, святими людьми, які моляться за нас всіх. Крім того, Манявський скит розташований серед смерекових лісів, там є благодатне джерело і вода дійсно є цілющою,

– розповів Іван Гаврон.

"Є багато історій, реальних історій, що люди побувавши біля цього джерела зцілились. Тому ще раз запевню всіх – Карпати мають цілющу силу".

Яремчанщина оздоровлює

Іван Гаврон розповів, що пандемія коронавірусу спонукала його багато читати на тему оздоровлення, йому було цікаво, чому саме в Карпатах ще за радянських часів будували санаторії для хворих на туберкульоз.

"Туберкульозні хвороби – це ж легені, і виявляється, що смерекові ліси мають лікувальний вплив на людей з хворобами легеневої системи. Ще до революції мюнхенські, а потім російські вчені провели масштабні дослідження, які це довели", – додав наш співрозмовник.

Зокрема, за словами Івана Гаврона, це зрозумів і активно пропагував професор Аполлінарій Тарнавський, який збудував перший санаторій, оснований на дихальній профілактиці на мінеральній воді у Косові – це був перший серйозний оздоровчий заклад, який на той час приймав понад 100 людей.



У Romantik Spa Hotel також є сольові кімнати / Фото з сайту готелю

"Його дослідження на біохімічному рівні показали, що смерекові ліси цілорічно виділяють фітонциди – це хімічна сполука, яка має антибактерицидні властивості – всі бактерії в повітрі знищуються. Можливо, у зв'язку з цим у нас в Карпатах значно менше захворювань, можливо, у зв’язку з цим тут люди оздоровлювались від туберкульозу, не можливо, а точно, тому що це науково довели".

Щодо коронавірусу – то доказових досліджень немає – актуально уточнив Іван Гаврон, а ось що стосується туберкульозу – то люди зцілюються і як доказ навів цитату з праці Тарнавського.

Побувавши тиждень у Карпатах, ви робите річну профілактику від туберкульозу.

Звісно, повітря в Яремче неймовірне – дихати легко і приємно. Ти наче відчуваєш, як кожен подих наповнює тебе енергією, а клітинки тіла дякують за чистоту.



Готель з висоти пташиного польоту / Фото з сайту Romantik Spa

Тема оздоровлення зараз актуальна як ніколи. Іван Олексійович презентував новинку готелю – термальні води у спа.

Коли я почав читати про мінеральну воду, виявилось, що попри те, що її мінералізація проста, вона є бікарбонатною, тому всього 20 хвилин у басейні шкіра отримує усі її корисні речовини та передає у кожну клітину тіла. Тобто, кожен наш гість, який відвідає спа – оздоровлюється,

– зауважив Іван Гаврон.

Іван Гаврон також поділився мрією започаткувати літній фестиваль української творчості, зокрема автора Івасюка. Саме в Яремче фестиваль буде особливо актуальним, адже тут народилося багато творів Івасюка.



Під час фестивалю відбувся також аукціон репродукцій / Фото пресслужба Romantik Spa Hotel

Українська культура багатогранна, ми повинні розвивати та продовжувати її. Щастя, що поруч так багато людей, готових над цим працювати!