Украинские традиции и культура – самобытны. Сейчас мы переживаем прекрасное время возрождения этноса – все больше ценим украинские блюда и народные обычаи. Во время зимних праздников это чувствуется особенно: колядки, кутья, пампухи, дидух и вышиванка – эти атрибуты сейчас такие важные едва ли не для каждой семьи и что главное – популярные!

Зерно любви к украинской культуре

Такой тренд нравится и Ивану Гаврону – известному ресторатору, владельцу отеля Romantik Spa Hotel. Уместно рассказать об этом мужчине больше, ведь он приложил немало усилий, чтобы украинские традиции и культура были в почете. Уже 9 год подряд Иван Гаврон устраивает уникальный фестиваль Winter Romantik Fest, где совместно с украинскими звездами сеет зерно любви к украинской культуре и традициям.

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Winter Romantik Fest – это то, что мне удалось сделать собственными силами, без крупных спонсоров и рекламной кампании. Потому что у нас есть главное – у нас есть зрители, а это до 300 человек, которые размещаются в отеле Romantik Spa Hotel, то есть полноценный зал – разновозрастной и разно географической аудитории – ведь гости приезжают с детьми, старшие сыновья и дочери берут своих родителей, дедушек и бабушек,

– рассказал Иван Гаврон.

Отельер рассказал, что во время фестиваля ему удается объединять Украину географически, ведь его гости – люди из Донецка, Одессы, Сум.



Украинские звезды частые гости на фестивале / Фото пресс-служба Romantik Spa Hotel

Все в лучших традициях гор

Сочельник 6 января в Romantik Spa Hotel был похож на празднование большой семьи – где все друг друга знают, где каждый готов помочь другому. Кутью готовили и отведывали вместе и с участием звезд: Ольги Сумской, Виталия Борисюка, Руслана Сеничкина, Людмилы Барбур и Екатерины Бужинской. Звездные пары добавляли секретные ингредиенты, а гости выбирали лучшую кутью.

Этот фестиваль имеет культурный бэкграунд – это наши гуцульские традиции, коляда – все в лучших традициях. Каждый год мы делаем "вылазки" – выезжаем на полонину, жарить баранину, варить шурпу на огне, водить хороводы. Мы создаем невероятный этнопродукт, которым потом делимся с Украиной. Мы посеяли маленькое зерно, которое уже дало большой урожай,

– заметил Иван Алексеевич.

Иван Гаврон рассказывает, что фестиваль помогает прославлять не только украинские традиции, но и украинские Карпаты, в частности Яремчанщину и не безосновательно, потому что именно сюда стоит приехать, чтобы получить благословение и оздоровление.

"Winter Romantik Fest популяризирует не только отель, фестиваль помогает развивать и город Яремче, более того, не только город, а всю Яремчанщину. Ведь наши гости, которые приезжают не сидят на месте целую неделю – они катаются на лыжах, осваивают склоны. У нас очень много интересных мест рядом, всего-навсего полчаса отсюда – от Romantik spa hotel, есть украинский Афон – Манявский скит – это уникальное место силы, я всем гарантирую, когда вы туда попадете, вам оттуда не хочется выходить".



Памятник архитектуры начала XVII в. Манявский Скит – аскетический мужской монастырь

Особое место силы

Иван Гаврон убеждает, что Манявский скит – это не только природа, а мощная энергетика, ведь монахи никогда не селились в случайных местах.

Монахи искали места силы, где была мощная энергетика земли, где сходила с небес дополнительная энергетика, которая усиливает энергетику земли. Там намоленные места, намоленные веками, святыми людьми, которые молятся за нас всех. Кроме того, Манявский скит расположен среди еловых лесов, там есть благодатный источник и вода действительно целебная,

– рассказал Иван Гаврон.

"Есть много историй, реальных историй, что люди побывав возле этого источника исцелились. Поэтому еще раз заверю всех – Карпаты имеют целебную силу".

Яремчанщина оздоравливает

Иван Гаврон рассказал, что пандемия коронавируса побудила его много читать на тему оздоровления, ему было интересно, почему именно в Карпатах еще с советских времен строили санатории для больных туберкулезом.

"Туберкулезные болезни – это же легкие, и оказывается, что еловые леса имеют лечебное воздействие на людей с болезнями легочной системы. Еще до революции мюнхенские, а затем российские ученые провели масштабные исследования, которые это доказали", – добавил наш собеседник.

В частности, по словам Ивана Гаврона, это понял и активно пропагандировал профессор Аполлинарий Тарнавский, который построил первый санаторий, основанный на дыхательной профилактике на минеральной воде в Косово – это было первое серьезное оздоровительное учреждение, которое в то время принимало более 100 человек.



В Romantik Spa Hotel также есть солевые комнаты / Фото с сайта отеля

"Его исследования на биохимическом уровне показали, что еловые леса круглогодично выделяют фитонциды – это химическое соединение, которое имеет антибактерицидные свойства – все бактерии в воздухе уничтожаются. Возможно, в связи с этим у нас в Карпатах значительно меньше заболеваний, возможно, в связи с этим здесь люди оздоровлялись от туберкулеза, не возможно, а точно, потому что это научно доказали".

Что касается коронавируса – то доказательных исследований нет – актуально уточнил Иван Гаврон, а вот что касается туберкулеза – то люди исцеляются и в качестве доказательства привел цитату из труда Тарнавского.

Побывав неделю в Карпатах, вы делаете годовую профилактику от туберкулеза.

Конечно, воздух в Яремче невероятный – дышать легко и приятно. Ты словно чувствуешь, как каждое дыхание наполняет тебя энергией, а клеточки тела благодарят за чистоту.



Отель с высоты птичьего полета / Фото с сайта Romantik Spa

Тема оздоровления сейчас актуальна как никогда. Иван Алексеевич презентовал новинку отеля – термальные воды в спа.

Когда я начал читать о минеральной воде, оказалось, что несмотря на то, что ее минерализация проста, она является бикарбонатной, поэтому всего за 20 минут в бассейне кожа получает все ее полезные вещества и передает в каждую клетку тела. То есть, каждый наш гость, который посетит спа – оздоравливается,

– заметил Иван Гаврон.

Иван Гаврон также поделился мечтой начать летний фестиваль украинского творчества, в частности автора Ивасюка. Именно в Яремче фестиваль будет особенно актуальным, ведь здесь родилось много произведений Ивасюка.



Во время фестиваля состоялся также аукцион репродукций / Фото пресс-служба Romantik Spa Hotel

Украинская культура многогранна, мы должны развивать и продолжать ее. Счастье, что рядом так много людей, готовых над этим работать!