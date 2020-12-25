Зимовий вікенд у горах – це про спокій, затишок і відчуття свята. Особливу атмосферу дарують фестивалі, адже тут до приємної компанії додаються веселощі, ярмарки та традиції.

Чим цікавий фестиваль?

Дев'ятий рік поспіль різдвяну казку своїм гостям дарує Romantik Spa Hotel, організовуючи фестиваль WINTER ROMANTIK FEST.

На фестивалі традиційно готуватимуть кутю та 12 різдвяних страв, колядуватимуть та вчитимуться робити вертеп. Цьогоріч захід пройде в особливому форматі, згідно з правилами карантину.

А як щодо зіркової компанії?

Фестиваль сіятиме зірками, адже до святкувань приєднаються Віра Кекелія, Арсен Мірзоян, Віктор Павлік, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Тоня Матвієнко, Наталія Бучинська, а також Руслан Сенічкін і Людмила Барбір.



Ольга Сумська вважає фестиваль WINTER ROMANTIK FEST унікальним в Україні / Фото Romantik Spa Hotel

Гори – це колодязь сили й енергії на цілий рік! Я люблю готувати кутю, кататися на лижах і ніжитися в саунах. Але головне – дихати свіжим карпатським повітрям,

– каже актриса і улюбленця мільйонів українців Ольга Сумська.

Для кого фестиваль

Фестиваль потішить любителів активного відпочинку, смачної кухні та красивих пейзажів. Все це можна отримати в одній поїздці – просто виправтеся зимою в Карпатах.

У цьому році нас є чим Вас вразити! Усім гостям цього року ми пропонуємо систему харчування "все включено", а також абсолютну новинку – можливість оздоровлення в термальному басейні,

– розповів Іван Гаврон.



Термальні води – прекрасна можливість оздоровитись / Фото Romantik Spa Hotel

Для термальних ванн підіймають воду з підземної річки глибиною до 255 м і розігрівають для басейну до 32°С. Адже найкорисніші – це термальні басейни, вони дарують особливий релакс і оздоровлення.

Особливості святкування Різдва

У Святий вечір всі зірки разом з ведучими Русланом Сенічкіним та Людмилою Барбір приготують кутю за старовинними рецептами, а гості фестивалю визначать – яка кутя найсмачніша.

Під час святкування можна буде взяти участь у приготуванні і розмальовуванні імбирних пряників. Також гості навчаться майструвати аксесуари для вертепу.



Іван Гарон разом із зірковими гостями фестивалю Русланом Сенічкіним та Людмилою Барбір / Фото Romantik Spa Hotel

Секретами святкового меню поділився Іван Гаврон.

За роки проведення фестивалю WINTER ROMANTIK FEST ми приготували 700 літрів куті і понад 10 тисяч вареників. Встановили рекорд на найдовшу гуцульську ковбаску – 27 метрів,

– зацікавили організатори.



Смачні страви потішать найвибагливішого гостя / Фото Romantik Spa Hotel

Зірки вже активно готуються до новорічних свят – замовляють ексклюзивні прикраси та вбрання у модних дизайнерів, адже традиційно на фестивалі виберуть найкраще вбрання вечора.

Тож активності, приємна компанія, смачна українська кухня і звісно казкова атмосфера гір будуть найкращим різдвяним спогадом, який грітиме душу не один рік.