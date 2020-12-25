Зимний уикенд в горах – это о покое, уюте и ощущении праздника. Особую атмосферу дарят фестивали, ведь здесь к приятной компании добавляются веселье, ярмарки и традиции.

Чем интересен фестиваль?

Девятый год подряд рождественскую сказку своим гостям дарит Romantik Spa Hotel, организуя фестиваль WINTER ROMANTIK FEST.

На фестивале традиционно будут готовить кутью и 12 рождественских блюд, колядовать и учиться делать вертеп. В этом году мероприятие пройдет в особом формате, согласно правилам карантина.

А как насчет звездной компании?

Фестиваль будет сеять звездами, ведь к празднованию присоединятся Вера Кекелия, Арсен Мирзоян, Виктор Павлик, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Тоня Матвиенко, Наталья Бучинская, а также Руслан Сеничкин и Людмила Барбир.



Ольга Сумская считает фестиваль WINTER ROMANTIK FEST уникальным в Украине / Фото Romantik Spa Hotel

Горы – это колодец силы и энергии на целый год! Я люблю готовить кутью, кататься на лыжах и нежиться в саунах. Но главное – дышать свежим карпатским воздухом,

– говорит актриса и любимца миллионов украинцев Ольга Сумская.

Для кого фестиваль

Фестиваль порадует любителей активного отдыха, вкусной кухни и красивых пейзажей. Все это можно получить в одной поездке – просто отправляйтесь зимой в Карпаты.

В этом году нас есть чем Вас поразить! Всем гостям в этом году мы предлагаем систему питания "все включено", а также абсолютную новинку – возможность оздоровления в термальном бассейне,

– рассказал Иван Гаврон.



Термальные воды – прекрасная возможность оздоровиться / Фото Romantik Spa Hotel

Для термальных ванн поднимают воду из подземной реки глубиной до 255 м и разогревают для бассейна до 32°С. Ведь самые полезные – это термальные бассейны, они дарят особый релакс и оздоровление.

Особенности празднования Рождества

В Святой вечер все звезды вместе с ведущими Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир приготовят кутью по старинным рецептам, а гости фестиваля определят – какая кутья самая вкусная.

Во время празднования можно будет принять участие в приготовлении и разрисовывании имбирных пряников. Также гости научатся мастерить аксессуары для вертепа.



Иван Гарон вместе со звездными гостями фестиваля Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир / Фото Romantik Spa Hotel

Секретами праздничного меню поделился Иван Гаврон.

За годы проведения фестиваля WINTER ROMANTIK FEST мы приготовили 700 литров кутьи и более 10 тысяч вареников. Установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску – 27 метров,

– заинтересовали организаторы.



Вкусные блюда порадуют самого требовательного гостя / Фото Romantik Spa Hotel

Звезды уже активно готовятся к новогодним праздникам – заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров, ведь традиционно на фестивале выберут лучший наряд вечера.

Поэтому активности, приятная компания, вкусная украинская кухня и конечно сказочная атмосфера гор будут лучшим рождественским воспоминанием, который будет греть душу не один год.