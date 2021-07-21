Час Африки настав: перші деталі серпневого White Nights Festival
Джерело:24 канал
13 і 14 серпня у Києві пройде другий White Nights Festival, присвячений Африці. Протягом двох ночей він гримітиме на Артзаводі "Платформа". На гостей чекатимуть 7 сцен, понад 15 напрямів електронної музики, 100 тонн тематичних декорацій та світла й неповторна подорож до себе і глибин африканської міфології.
Найбільш пристрасна, дивовижна й багатогранна частина світу відкриє всі свої таємниці вже цього літа в столиці України. White Nights Festival. Africa (Музичний фестиваль "Білі ночі") — простір вивільнення себе справжнього. Тому готуйте яскравий образ, щоб запалити на неймовірному фестивалі. Яким він буде – дізнавайтеся далі.
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White Nights Festival. Africa: що відомо
Вчені довели, що біологічний вид Homo sapiens походить зі Східної Африки. А отже, усі ми – родом саме звідти. Там наші джерела та єство, які ми й досі ховали глибоко всередині. Саме тому організатори пропонують показати їх на White Nights Festival. Africa.
Фестиваль буде магічним та контрастним, адже саме таким є континент Африка, що притягує туристів, наче магніт. А для того, щоб зробити атмосферу максимально магічною, простір White Nights Festival. Africa прикрасять тоннами різноманітних тематичних декорацій та сценічного світла.
White Nights Festival. Africa (Музичний фестиваль "Білі ночі"): дивіться відео онлайн
Музика White Nights Festival. Africa
Музичні повелителі з різних куточків світу відповідатимуть на фесті за злиття первісного драйву із сучасними бітами. Стародавні африканські міфи на запальні ритми перетворять:
- MAGDALENA – знаменита музична трендсетерка, яка стояла у джерел родини Diynamic Music. На її шляху – виступи на культових майданчиках, сміливі експерименти в студії, дебютні треки, успішні платівки, власне міжнародне шоу SHADOWS, що гримить від Ібіци до Тулума. Для українських фанів вона готує багато унікальних сюрпризів;
- Miss Monique – одна з найвизначніших жінок-діджеїв у жанрі Progressive House в Європі та засновниця лейблу Siona Records;
- Tapolsky – знаменитий гуру, ідеолог та батько української бейс-сцени;
- Junket – імпровізаційний гурт, що майстерно поєднує саксофон, флейту і вокал з електронними бітами;
- Derrick & Tonika – одні з найпопулярніших діджеїв, продюсерів та розповсюджувачів драм-н-бейсу в Україні;
- Anna Lee – відома транс-діджейка і продюсерка з понад 20-річним професійним досвідом;
- Omnia – перший український артист, який потрапив до сотні найкращих діджеїв світу за версією Dj Mag.
Музичний фестиваль "Білі ночі" / Фото пресслужби
На сценах фестивалю виступлять ще декілька талановитих українських і закордонних музикантів, а також представлять свої шоукейси KOLO, APLAY, Power FM, Rim Records та PRODJ.
Зони White Nights Festival. Africa
Артскладова
Кращі митці України покажуть на фестивалі свої арттворіння:
- Адепт міждисциплінарності мистецтва та імпровізації Єгор Лємзяков представить серію робіт The Rumble in the Jungle у стилі абстрактного експресіонізму, у назві якої сховане посилання до легендарного поєдинку Мухаммеда Алі з Джорджем Форманом 1974 року в Кіншасі в Африці.
- Діджитал-художник, аніматор, музикант та композитор Дем'ян Ферій презентує серію робіт у техніці діджитал-колаж, присвячену високим ідеалам, що зображені з використанням атрибутів повсякденності України та її недавньої історії.
Учасники інституції X-Platform представлять одразу декілька робіт: DARUMA, Cerebra: LA8YRINTH, "Терраморфінг", "Еквілібр", "Метаноя" із серії "Нова Міфологія".
Музичний фестиваль "Білі ночі" / Фото пресслужби
Кіно
Міжнародний кінофестиваль ОКО презентує на фестивалі три стрічки про дивовижний континент:
- "Поговоримо про сни";
- "Афро-волосся та інші міфи";
- "Міс Спокуса".
Також на гостей заходу традиційно чекатимуть 20 барів, фуд-корт від Ulichnaya Eda, Lounge Zone, численні тематичні фотозони, Mapping та багато інших розваг.
Музичний фестиваль "Білі ночі" / Фото пресслужби