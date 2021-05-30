Журналісти LifeStyle 24 поспілкувалась з жителькою Києва, яка обожнює ритм столиці та знає все про найкращі гастро-місця міста. Юлія Дрібко, яка часто фотографує їжу для київських закладів та створює найапетитніший контент, поділились найкращими локаціями для вашого відпочинку з друзями або ж рідними.

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Куди піти у Києві

Mimosa Brooklyn Pizza

Де: вулиця Басейна, 1/2

"Якщо піца 4 сири, то тільки тут. У вихідні дні майже нереально знайти місце у закладі, щоб сісти за столик. Проте завжди можна замовити доставку і піти посмакувати піцою в ботсад Гришка чи біля Київської фортеці, щоб зустріти захід сонця", – ділиться Юлія.

Xlib & Soul

Де: вулиця Саксаганського, 36

На думку дівчини, знайти круасани в Києві – взагалі не проблема. Мигдалеві, шоколадні, з ягодами, з кремом, солені з лососем... А от знайти класичні круасани на маслі без начинки – оце вже справжній челендж. Одні з найкращих, на думку Юлії, випікають в Xlib & Soul. Про це місце поки знає не багато киян, тому тут завжди можна вихопити собі кілька свіженьких круасанів додому.

Зиґзаґ

Де: вулиця Рейтарська, 13

Заклад, про який не чув хіба що лінивий, переконана Юлія. Це місце – на найбільш полярній вулиці серед прогресивної молоді – на Рейтарській. Сюди варто заходити не лише, щоб побути в атмосфері місцевої тусовки, тут ще й неймовірно смачно готують. Від цвітної капусти з вершковим соусом вам захочеться облизнути тарілочку.

Honey на Ярвалу

Де: вул. Ярославів Вал, 20

Тут готують, мабуть, найінстаграмніші сніданки в місті, зазначає Юлія. Від тосту з тунцем і крем-сиром підписники відразу ж "витиратимуть слиньки" по ту сторону екрану.

100 років тому вперед

Де: вулиця Володимирська, 4

Українська кухня буває екстравагантною, цікавою, іноді дикою і навіть сексуальною. І саме таку кухню можна побачити в ресторані Клопотенка, скуштувавши, наприклад, пастернак і коктейль "сон Лесі Українки". Це місце в історичній частині міста поруч із Золотими Воротами, в яке 100% треба зайти дорогою до Узвозу, наголошує Юлія.

Pure & Naive

Де: вулиця Івана Франка, 25/40

Одне з найатмосферніших місць, де можна скуштувати натуральне вино, яке наливають справжні "винні гіки". Тут важко буде зупинитися на одному келиху, особливо якщо ви любите поекспериментувати зі смаками, зізналась наша співрозмовниця.

Station cakes&coffee

Де: вулиця Старовокзальна, 13

Це фірмова кав'ярня від пекарні, про яку не так багато хто знає, але це на краще – завжди можна розраховувати на те, що для вас залишився шматочок улюбленого тістечка, додала Юлія.

Frank Coffee, Paliturka, або Kachorovska cafe

Де:

Frank Coffee – провулок Євгена Гуцала, 3

Paliturka – вулиця Хрещатик, 46А

Kachorovska Cafe – вул. Боричів Тік, 35А

Якщо кава, то та, де не просто наливають смачний фільтр, а розкажуть вам геть усе про зерно, на якому заварювали, і просто спитають як твій день. Хоч Київ – і мегаполіс, але тут все ще є багато місць, де ви можете почуватися як в гостях у найкращих друзів. Одні з них – це Frank Coffee, Paliturka, або Kachorovska cafe (тепер 1957 coffe bar).

Octo tower

Де: вулиця Мечникова, 5

Якщо хочеться посидіти з чашкою фільтра і спостерігати за містом, можна забігти в Octo tower на терасу, розповіла Юлія. Дорогою додому у них обов'язково треба взяти кілька синамонів з ягодами. Вони там м'якенькі, свіженькі і суперкалорійні – все, як ми любимо.

Whai Thai Asian Bistro

Де: вулиця Мечникова, 5

Тут готують одні з найкращих експериментальних раменів, які не схожі на жодні інші в Києві. Їх можна кастомізовувати відповідно до власних смаків. Наприклад, любителі усього сирного і вершкового оцінять сирний рамен. А любителі гостренького – Том-ям з кім чі.

Смачного вам у Києві!