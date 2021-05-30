Український інстаграм-блогер Вадік Кириленко на своїй сторінці любить публікувати кумедні дописи російською мовою й саркастичні фото. Сам автор лиш нещодавно переїхав до Києва й часто описує свої враження від столиці. Особливої уваги заслуговують сленгові вирази киян і те, як їх розуміє блогер.  він з гумором висвітлює у своїх постах.

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Кожному місту притаманні специфічні говір чи певні окремі слова – українська столиця не виняток. Хоч для жителів Києва їхній сленг уже увійшов у побут і не вважається чимось особливим, для туристів і "новеньких" містян він може здатись дивним і не зрозумілим. Пропонуємо вам ознайомитись із жаргоном киян у кумедній та смішній манері.

День Києва цікаві факти
Київський сленг: топ-фраз / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка

День Києва київський сленг
Значення київського сленгу / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка

Кумедні факти про Київ
Топ-фраз, які розуміють лише жителі Києва / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка

День Києва 2021
Кумедний сленг жителів Києва / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка

Смішні сленгові фрази киян
Смішні сленгові фрази киян та їх значення / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка

Київський сленг
Київський сленг / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка

День Києва 2021
Топ смішних сленгових фраз киян / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка

Фрази, які зрозуміють лише кияни
Фрази, які зрозуміють лише кияни / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка

Популярні фрази киян та їхнє значення
Популярні фрази киян та їхнє кумедне значення / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка

Смішний сленг жителів столиці День Києва 2021
Смішний сленг жителів столиці / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка