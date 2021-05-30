Украинский инстаграм-блогер Вадик Кириленко на своей странице любит публиковать забавные сообщения на русском языке и саркастические фото. Сам автор лишь недавно переехал в Киев и часто описывает свои впечатления от столицы. Особого внимания заслуживают сленговые выражения киевлян и то, как их понимает блогер. Он с юмором освещает в своих постах.

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Каждому городу присущ специфический говор или определенные отдельные слова – украинская столица не исключение. Хотя для жителей Киева их сленг уже вошел в быт и не считается чем-то особенным, для туристов и "новеньких" горожан он может показаться странным и непонятным. Предлагаем вам ознакомиться с жаргоном киевлян в забавной и смешной манере.

День Києва цікаві факти
Киевский сленг: топ фраз / Фото из инстаграма Вадика Кириленко

День Києва київський сленг
Киевский сленг: топ фраз / Фото из инстаграма Вадика Кириленко

Кумедні факти про Київ
Топ фраз, которые понимают только жители Киева / Фото из инстаграма Вадика Кириленко

День Києва 2021
Забавный сленг жителей Киева / Фото из инстаграма Вадика Кириленко

Смішні сленгові фрази киян
Смешные сленговые фразы киевлян и их значение / Фото из инстаграма Вадика Кириленко

Київський сленг
Киевский сленг / Фото из инстаграма Вадика Кириленко

День Києва 2021
Топ смешных сленговых фраз киевлян / Фото из инстаграма Вадика Кириленко

Фрази, які зрозуміють лише кияни
Фразы, которые поймут только киевляне / Фото из инстаграма Вадика Кириленко

Популярні фрази киян та їхнє значення
Популярные фразы киевлян и их забавное значение / Фото из инстаграма Вадика Кириленко

Смішний сленг жителів столиці День Києва 2021
Смешной сленг жителей столицы / Фото из инстаграма Вадика Кириленко