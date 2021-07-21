Найбільш пристрасна, дивовижна й багатогранна частина світу відкриє всі свої таємниці вже цього літа в столиці України. White Nights Festival. Africa (Музичний фестиваль "Білі ночі") — простір вивільнення себе справжнього. Тому готуйте яскравий образ, щоб запалити на неймовірному фестивалі. Яким він буде – дізнавайтеся далі.

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White Nights Festival. Africa: що відомо

Вчені довели, що біологічний вид Homo sapiens походить зі Східної Африки. А отже, усі ми – родом саме звідти. Там наші джерела та єство, які ми й досі ховали глибоко всередині. Саме тому організатори пропонують показати їх на White Nights Festival. Africa.

Фестиваль буде магічним та контрастним, адже саме таким є континент Африка, що притягує туристів, наче магніт. А для того, щоб зробити атмосферу максимально магічною, простір White Nights Festival. Africa прикрасять тоннами різноманітних тематичних декорацій та сценічного світла.

White Nights Festival. Africa (Музичний фестиваль "Білі ночі"): дивіться відео онлайн

Музика White Nights Festival. Africa

Музичні повелителі з різних куточків світу відповідатимуть на фесті за злиття первісного драйву із сучасними бітами. Стародавні африканські міфи на запальні ритми перетворять:

MAGDALENA – знаменита музична трендсетерка, яка стояла у джерел родини Diynamic Music. На її шляху – виступи на культових майданчиках, сміливі експерименти в студії, дебютні треки, успішні платівки, власне міжнародне шоу SHADOWS, що гримить від Ібіци до Тулума. Для українських фанів вона готує багато унікальних сюрпризів;

– знаменита музична трендсетерка, яка стояла у джерел родини Diynamic Music. На її шляху – виступи на культових майданчиках, сміливі експерименти в студії, дебютні треки, успішні платівки, власне міжнародне шоу SHADOWS, що гримить від Ібіци до Тулума. Для українських фанів вона готує багато унікальних сюрпризів; Miss Monique – одна з найвизначніших жінок-діджеїв у жанрі Progressive House в Європі та засновниця лейблу Siona Records;

– одна з найвизначніших жінок-діджеїв у жанрі Progressive House в Європі та засновниця лейблу Siona Records; Tapolsky – знаменитий гуру, ідеолог та батько української бейс-сцени;

– знаменитий гуру, ідеолог та батько української бейс-сцени; Junket – імпровізаційний гурт, що майстерно поєднує саксофон, флейту і вокал з електронними бітами;

– імпровізаційний гурт, що майстерно поєднує саксофон, флейту і вокал з електронними бітами; Derrick & Tonika – одні з найпопулярніших діджеїв, продюсерів та розповсюджувачів драм-н-бейсу в Україні;

– одні з найпопулярніших діджеїв, продюсерів та розповсюджувачів драм-н-бейсу в Україні; Anna Lee – відома транс-діджейка і продюсерка з понад 20-річним професійним досвідом;

– відома транс-діджейка і продюсерка з понад 20-річним професійним досвідом; Omnia – перший український артист, який потрапив до сотні найкращих діджеїв світу за версією Dj Mag.



Музичний фестиваль "Білі ночі" / Фото пресслужби

На сценах фестивалю виступлять ще декілька талановитих українських і закордонних музикантів, а також представлять свої шоукейси KOLO, APLAY, Power FM, Rim Records та PRODJ.

Зони White Nights Festival. Africa

Артскладова

Кращі митці України покажуть на фестивалі свої арттворіння:

Адепт міждисциплінарності мистецтва та імпровізації Єгор Лємзяков представить серію робіт The Rumble in the Jungle у стилі абстрактного експресіонізму, у назві якої сховане посилання до легендарного поєдинку Мухаммеда Алі з Джорджем Форманом 1974 року в Кіншасі в Африці.

представить серію робіт The Rumble in the Jungle у стилі абстрактного експресіонізму, у назві якої сховане посилання до легендарного поєдинку Мухаммеда Алі з Джорджем Форманом 1974 року в Кіншасі в Африці. Діджитал-художник, аніматор, музикант та композитор Дем'ян Ферій презентує серію робіт у техніці діджитал-колаж, присвячену високим ідеалам, що зображені з використанням атрибутів повсякденності України та її недавньої історії.

Учасники інституції X-Platform представлять одразу декілька робіт: DARUMA, Cerebra: LA8YRINTH, "Терраморфінг", "Еквілібр", "Метаноя" із серії "Нова Міфологія".



Музичний фестиваль "Білі ночі" / Фото пресслужби

Кіно

Міжнародний кінофестиваль ОКО презентує на фестивалі три стрічки про дивовижний континент:

"Поговоримо про сни";

"Афро-волосся та інші міфи";

"Міс Спокуса".

Також на гостей заходу традиційно чекатимуть 20 барів, фуд-корт від Ulichnaya Eda, Lounge Zone, численні тематичні фотозони, Mapping та багато інших розваг.



Музичний фестиваль "Білі ночі" / Фото пресслужби