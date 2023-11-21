21 листопада — Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити сьогодні

21 листопада за новим церковним календарем святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці. Саме в цей день Марію привели у храм, щоб вона служила Господу.

На цей свято існує багато заборон, яких варто дотримуватися. Що не можна робити на Введення у храм Пресвятої Богородиці, розкаже 24 Канал.

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Введення у храм Пресвятої Богородиці: заборони

У цей день заборонено копати. Адже вважається, що земля відпочиває.

Не можна давати та брати у борг гроші.

Не можна лихословити, ображати інших та пліткувати.

Заборонено шити, в'язати та вишивати.

Не варто виконувати важку фізичну працю, прибирати в хаті та прати.

Заборонено вінчатися.

Сьогодні краще нікого не хвалити, бо можна накликати біду.

Не можна вживати алкогольні напої.

Не можна сильно веселитися.

Заборонено відмовляти у милостині тому, хто її потребує.

Прикмети на цей день