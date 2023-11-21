21 листопада — Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити сьогодні
21 листопада 2023, 06:30Читать новость на русском
21 листопада за новим церковним календарем святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці. Саме в цей день Марію привели у храм, щоб вона служила Господу.
На цей свято існує багато заборон, яких варто дотримуватися. Що не можна робити на Введення у храм Пресвятої Богородиці, розкаже 24 Канал.
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Введення у храм Пресвятої Богородиці: заборони
- У цей день заборонено копати. Адже вважається, що земля відпочиває.
- Не можна давати та брати у борг гроші.
- Не можна лихословити, ображати інших та пліткувати.
- Заборонено шити, в'язати та вишивати.
- Не варто виконувати важку фізичну працю, прибирати в хаті та прати.
- Заборонено вінчатися.
- Сьогодні краще нікого не хвалити, бо можна накликати біду.
- Не можна вживати алкогольні напої.
- Не можна сильно веселитися.
- Заборонено відмовляти у милостині тому, хто її потребує.
Прикмети на цей день
- Якщо сьогодні буде тепла погода, варто чекати на холодну зиму.
- Якщо в цей день першою в гості прийде жінка, то посипляться невдачі. Якщо ж чоловік – господарів дому чекає гарний прибуток.
- Якщо протягом дня сніг буде танути, то наступного року чекайте хорошого врожаю.
- Якщо надворі сильний мороз, то він триватиме аж до Різдва.