На этот праздник существует много запретов, которые следует соблюдать. Что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы, расскажет 24 Канал.

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Введение во храм Пресвятой Богородицы: запреты

В этот день запрещено копать. Считается ведь, что земля отдыхает.

Нельзя давать и брать взаймы деньги.

Нельзя злословить, оскорблять других и сплетничать.

Запрещено шить, вязать и вышивать.

Не стоит выполнять тяжелый физический труд, убирать в доме и стирать.

Запрещено венчаться.

Сегодня лучше никого не хвалить, потому что можно навлечь беду.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Нельзя сильно веселиться.

Запрещено отказывать в милостыне нуждающемуся.

Приметы на этот день