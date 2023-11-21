На этот праздник существует много запретов, которые следует соблюдать. Что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы, расскажет 24 Канал.
Интересно Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные
Введение во храм Пресвятой Богородицы: запреты
- В этот день запрещено копать. Считается ведь, что земля отдыхает.
- Нельзя давать и брать взаймы деньги.
- Нельзя злословить, оскорблять других и сплетничать.
- Запрещено шить, вязать и вышивать.
- Не стоит выполнять тяжелый физический труд, убирать в доме и стирать.
- Запрещено венчаться.
- Сегодня лучше никого не хвалить, потому что можно навлечь беду.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.
- Нельзя сильно веселиться.
- Запрещено отказывать в милостыне нуждающемуся.
Приметы на этот день
- Если сегодня будет теплая погода, следует ожидать холодную зиму.
- Если в этот день первой в гости придет женщина, посыпятся неудачи. Если же мужчина – хозяев дома ждет хорошую прибыль.
- Если в течение дня снег тает, то в следующем году ждите хорошего урожая.
- Если на улице сильный мороз, то он продлится до Рождества.