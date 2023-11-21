На цей свято існує багато заборон, яких варто дотримуватися. Що не можна робити на Введення у храм Пресвятої Богородиці, розкаже 24 Канал.

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Введення у храм Пресвятої Богородиці: заборони

  • У цей день заборонено копати. Адже вважається, що земля відпочиває.
  • Не можна давати та брати у борг гроші.
  • Не можна лихословити, ображати інших та пліткувати.
  • Заборонено шити, в'язати та вишивати.
  • Не варто виконувати важку фізичну працю, прибирати в хаті та прати.
  • Заборонено вінчатися.
  • Сьогодні краще нікого не хвалити, бо можна накликати біду.
  • Не можна вживати алкогольні напої.
  • Не можна сильно веселитися.
  • Заборонено відмовляти у милостині тому, хто її потребує.

Прикмети на цей день

  • Якщо сьогодні буде тепла погода, варто чекати на холодну зиму.
  • Якщо в цей день першою в гості прийде жінка, то посипляться невдачі. Якщо ж чоловік – господарів дому чекає гарний прибуток.
  • Якщо протягом дня сніг буде танути, то наступного року чекайте хорошого врожаю.
  • Якщо надворі сильний мороз, то він триватиме аж до Різдва.