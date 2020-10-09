Оскароносна актриса готується до великого повернення в кіно. Вупі Голдберг вже погодилась знятись у продовженні своєї культової комедії "Сестро, дій 3". За словами актриси, зйомки фільму ще не розпочались.

Про це Вупі Голберг розповіла у шоу The Late Late Show With James Corden, передає People. Ведучий Джеймс Корден поцікавився у своєї зіркової гості, чому раніше не думали створити продовження "Сестро, дій". На це Вупі Голдберг відповіла, що тривалий час ані вона, ані знімальна група не розглядали цей проєкт, оскільки вважали його нецікавим. Однак всі вони помилялись: триквел зможе вразити глядачів.

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Тепер ми старанно працюємо, щоб з'ясувати, як зібрати команду фільму і повернутися з третьою частиною,

– розповіла Вупі Голдберг.

Вже відомо, що актриса повернеться до ролі співачки Делорес Картьє, яка стала монахинею, аби врятуватись та пройти програму захисту свідків. Наразі деталей нового фільму не розкривають, однак Вупі Голдберг запевняє, що глядачі побачать більше гумору та співу.

Що відомо про фільм "Сестро, дій"

Комедія "Сестро, дій" вийшла на екрани у 1992 році та стала хітом за переглядами. У центрі сюжету – естрадна артистка Делорес. Вона має бурхливу кар'єру та не менш насичене особисте життя. Жінка зустрічається з одруженим власником казино та випадково дізнається, що він – безжальний гангстер. Ставши свідком його злочину, Делорес перетворюється для колишнього коханого ціллю номер один.

Щоб врятуватись від переслідувань бандитів, артистка звертається до поліції та підпадає під програму захисту свідків. З цього і розпочинаються її шалені пригоди, адже оселитись жінці потрібно в найнадійнішому місці – монастирі. І чим зайнятись співачці, як не модернізувати тамтешній хор.

Головні ролі у стрічці виконали:

Вупі Голдберг — Делорес

Гарві Кейтель — гангстер Вінс

Білл Нанн — лейтенант Едді Саузер

Джим Бівер — детектив Кларксон

Меггі Сміт — мати-настоятелька

Кеті Наджимі — сестра Мері Патрік

Мері Вікс — сестра Мері Лазар

Венді Маккена — сестра Мері Роберт

Хто з цього касту зніметься у новій частині "Сестро, дій", наразі невідомо.

Дивіться трейлер до фільму "Сестро, дій": відео