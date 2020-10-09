Оскароносная актриса готовится к большому возвращению в кино. Вупи Голдберг уже согласилась сняться в продолжении своей культовой комедии "Сестра, действуй 3". По словам актрисы, съемки фильма еще не начались.

Об этом Вупи Голберг рассказала в шоу The Late Late Show With James Corden, передает People. Ведущий Джеймс Корден поинтересовался у своей звездной гостьи, почему раньше не думали создать продолжение "Сестра, действуй". На это Вупи Голдберг ответила, что долгое время ни она, ни съемочная группа не рассматривали этот проект, поскольку считали его неинтересным. Однако все они ошибались: триквел сможет поразить зрителей.

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Теперь мы усердно работаем, чтобы выяснить, как собрать команду фильма и вернуться с третьей частью,

– рассказала Вупи Голдберг.

Уже известно, что актриса вернется к роли певицы Делорес Картье, которая стала монахиней, чтобы спастись и пройти программу защиты свидетелей. Пока деталей нового фильма не раскрывают, однако Вупи Голдберг уверяет, что зрители увидят больше юмора и пения.

Что известно о фильме "Сестра, действуй"

Комедия "Сестра, действуй" вышла на экраны в 1992 году и стала хитом за просмотрами. В центре сюжета – эстрадная артистка Делорес. Она имеет бурную карьеру и не менее насыщенную личную жизнь. Женщина встречается с женатым владельцем казино и случайно узнает, что он – безжалостный гангстер. Став свидетелем его преступления, Делорес превращается для бывшего возлюбленного в цель номер один.

Чтобы спастись от преследований бандитов, артистка обращается в полицию и подпадает под программу защиты свидетелей. С этого и начинаются ее безумные приключения, ведь поселиться женщине нужно в самом надежном месте – монастыре. И чем заняться певице, как не модернизировать тамошний хор.

Главные роли в ленте исполнили:

Вупи Голдберг – Делорес

Харви Кейтель – гангстер Винс

Билл Нанн – лейтенант Эдди Саузер

Джим Бивер – детектив Кларксон

Мэгги Смит – мать-настоятельница

Кэти Наджими – сестра Мэри Патрик

Мэри Викс – сестра Мэри Лазар

Венди Маккена – сестра Мэри Роберт

Кто из этого каста снимется в новой части "Сестра, действуй", пока неизвестно.

Смотрите трейлер к фильму "Сестра, действуй": видео