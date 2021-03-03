Про українську їжу, еволюцію та сучасного Моцарта: 10 книг, які пропонують сучасні письменники

У Всесвітній день письменників пропонуємо дізнатись про останні новинки у галузі літератури. Чимало робіт письменників стали справжніми бестселерами або ж зробили хвилю спротиву (як у випадку з книгою про Стуса), втім, всі вони варті уваги. Що прочитати або ж подарувати близьким людям – читайте далі.

"Зваблення їжею з українським смаком"

Євген Клопотенко

Почати, мабуть, варто зі "смачного". Впродовж останніх років Євген ретельно досліджував українську кухню та записував власні експерименти у записник, які згодом вдалось перетворити у кулінарну книгу "Зваблення їжею з українським смаком". Автор книги переконаний, що українська кухня – неповторна, унікальна та самодостатня, і їй непотрібні інші запозичення. Чоловік перетворює також традиційні страви у більш новаторські, додаючи кілька несподіваних та цікавих інгредієнтів.

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"Зваблення їжею з українським смаком", Євген Клопотенко / Фото "Книгарня Є"

Завдяки цьому у його новій книзі ви зможете дізнатись, як готувати перші страви, гарніри, м'ясо та рибу, салати, випічку та напої. Окрім цього, кулінар поділився секретами, з якими продуктами краще поєднувати різні страви та чим вони корисні загалом. А ще він розповість про свої експедиції регіонами України, до яких ви не зможете залишитись байдужими.

"(Не)помітні"

Іван Байдак



"(Не)помітні", Іван Байдак / Фото "Книгарня Є"

Здається, всі вже давно говорять про людей, які мають свої фізичні чи психічні особливості, втім, вони все ще залишаються поза увагою громадськості. Їх рідко зустрінеш на вулиці чи вечірці, з ними рідко спілкуються в інтерв'ю, а при працевлаштуванні їх стараються уникати. У книзі-сповіді відомого українського письменника Івана Байдака ви зможете, можливо, вперше почути про людей з такими хворобами, як вітиліго, алопеція, гемангіома, синдром Туретта та іншими. У цих історіях вони розкажуть, як вчились жити і любити себе, коли інші цього не розуміють та відмовляються приймати.

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"Моцарт 2.0"

Дорж Бату



"Моцарт 2.0", Дорж Бату / Фото "Книгарня Є"

Автор популярної серії книг про Франческу випустив не менш привабливу історію про сучасного Моцарта. Уявіть, а якщо люди з минулого ходять серед нас? Коко Шанель, до прикладу, або ж Моцарт! Саме такий підхід використав у своїй книзі Дорж Бату. Знаменитий австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт прямо з 1756 року потрапляє у сучасні 2020-ті і не розуміє, що відбувається. Щоб вижити, йому доводиться змінити одяг, звички, погляди на життя та знайти вірних друзів, які рятуватимуть його з неприємних ситуацій. Втім, незмінним у ньому залишилось одне – талант до музичного мистецтва, який не можуть усвідомити навіть провідні маестро Нью-Йорка. Окрім захопливої історії, автор книги "водить" вас місцями Нью-Йорка, де описані події в книзі: за допомогою QR-кодів ви почуєте від Доржа Бату важливі цікавинки, а також зможете насолодитись головними творами Моцарта.

"Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього"

Ювал Ной Харарі



"Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього", Ювал Ной Харарі / Фото "Книгарня Є"

Здавалось би, про появу людей у світі написано вже сотні книг, втім, нове дослідження автора Ювал Ноя Харарі ламає уставлені уявлення про земну історію та роль людини у ній. Автор наводить зовсім неочікувані та сміливі припущення, а відсутність хронології та дат ще більше залучає читача до внутрішньої дискусії. Це начебто така коротка історія людства, яку ми всі частково читали у школах, але зараз вона подана значно цікавіше. Сам автор книги є ізраїльським професором, вивчає філософію, історію, соціологію та інші науки. Саме тому чоловік спромігся описати складні наукові речі простими словами, які зможе зрозуміти будь-який читач, незалежно від отриманої освіти.

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"Нормальні люди"

Саллі Руні



"Нормальні люди", Саллі Руні / Фото "Книгарня Є"

Якщо ви забули про почуття романтики та закоханості, які ви пізнали у юному віці, то ця книга – для вас. Серіал на основі роману з однойменною назвою вже підкорив світ, тому книга не стала виключенням. У ній розповідається про Маріанну та Коннела, які попри різні класові розбіжності закохуються одне в одного та довгий час приховують свої стосунки. Через дурниці вони розлучаються, проте знову возз'єднуються. Нові випробування знову зачіпають їхні стосунки, але герої – вже не ті, що були у школі. У книзі ви знайдете все – неймовірний зв'язок, який буває між справді закоханими людьми, відчуття пристрасті, вигоряння та депресію, самобичування та порятунок у рідній у людині. Все, що зазвичай буває у "нормальних людей".

"Черчилль та Орвелл. Битва за свободу"

Томас Рікс



"Черчилль та Орвелл. Битва за свободу", Томас Рікс / Фото "Книгарня Є"

Дві непересічні та настільки важливі постаті для Великої Британії навіть не здогадувались, скільки усього їх об'єднувало в той час, коли Орвелл починає писати одні зі своїх найкращих творів, а Черчилль – готується до протистояння з головним ворогом Європи перед Другою світовою війною. Вони ніколи не бачились та жили різним життям, але обоє були неймовірно авантюрними, сміливими та сповненими ідей, які рідко зустрінеш навіть у сьогоденні. Схожість між двома видатними британцями вирішив дослідити журналіст Томас Рікс і, судячи з відгуків читачів та критиків – йому це вдалось.

"Розумний кишківник. Як змінити своє тіло зсередини"

Майкл Мозлі



"Розумний кишківник. Як змінити своє тіло зсередини", Майкл Мозлі / Фото "Книгарня Є"

Книга, яка "наробила багато шуму" в соціальних мережах. Українські блогери щоразу рекомендують її своїм підписникам, а читачі хвацько беруться її нотувати. У ній автор книги Майкл Мозлі переконаний, що кишківник в організмі людини – другий мозок, адже він містить 100 мільйонів нейронів, майже як у мозку кішки. Хоч він і не вміє виконувати складні завдання, але саме він регулює травлення людини та впливає на її самопочуття. Окрім рекомендацій, як плекати "хороших" бактерій в кишківнику, письменник наводить науково перевірені методи для контролю свого раціону та навіть процесу схуднення. Читачі зможуть не лише в теорії дізнатись про життєво необхідний орган, а й застосувати поради практично за допомогою цікавих рецептів.

"Чоловік на ім'я Уве"

Фредрік Бакман



"Чоловік на ім'я Уве", Фредрік Бакман / Фото "Книгарня Є"

Шведський письменник та колумніст Фредрік Бакман вже завоював любов та прихильність у мільйонів своїх читачів. Його книги часто наповнені розбіжностями, глибокими персонажами та історіями, за якими хочеться знімати фільми. Саме за таким, як "Чоловік на ім'я Уве", і зняли однойменний фільм у 2015 році, який увійшов до списку найпопулярніших стрічок країни всіх часів. У ньому, як і в книзі розповідається про похилого чоловіка-буркотуна Уве, який вирішує накласти на себе руки. Головний герой втрачає кохану дружину і на пенсії залишається наодинці із собою. Чоловік змушений шукати новий сенс буття та полюбити своє життя, оскільки за нього це більше ніхто не зробить.

"Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях"

Марк Лівін, Ілля Полудьонний



"Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях", Марк Лівін, Ілля Полудьонний / Фото "Книгарня Є"

У книжці з 20 розділів зможе знайти себе кожний, у кого розум говорить одне, але емоції – абсолютно протилежне. Кожен з розділів присвячений різним емоціям та почуттям: від злості до самотності. Автори Марк та Ілля "простими словами" на конкретних історіях намагаються пояснити, як впоратись з внутрішніми розбіжностями. Окрім цього, у книзі ви знайдете вправи для самоаналізу, а також додатково прослухати подкаст "Простими словами", який і став приводом для написання книги у стилі "нон-фікшн".

"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву КДБ УРСР"

Вахтанг Кіпіані



"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву КДБ УРСР", Вахтанг Кіпіані / Фото "Книгарня Є"

Одна з найгучніших документальних книг всього українського книговидавництва, яка точно повинна бути у вашій бібліотеці. Історик Вахтанг Кіпіані зібрав архівні матеріали судових справ Василя Стуса, а також листи поета, його друзів, рідних, спогади свідків та інших людей, аби утворити цілісну історію про політв'язня. Відтак, книга "Справа Василя Стуса" дозволяє краще зрозуміти та пізнати громадянську позицію дисидента, а також поетапно довести усю абсурдність ув'язнення та загибелі поета.

Велика "роль" у книзі дісталась одіозному Віктору Медведчуку – куму Путіна, українському політику, на якого нещодавно наклали санкції, та адвокату Стуса, неправомірні методи захисту якого обговорюють досі. Варто додати, що Медведчук у серпні 2019 року подав позов до суду з вимогою заборонити книгу через те, що інформація в ній нібито не відповідає дійсності. У жовтні 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat. Але таке рішення суду спричинило справжню хвилю критики в українському суспільстві, через що читачі масово почали скуповувати старі тиражі книг, створивши "ефект Стрейзанд". Пропонуємо придбати цю книгу і вам.