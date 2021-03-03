Во Всемирный день писателей предлагаем узнать о последних новинках в области литературы. Многие работы писателей стали настоящими бестселлерами или же произвели волну сопротивления (как в случае с книгой про Стуса), впрочем, все они достойны внимания. Что прочитать или же подарить близким людям – читайте далее.

"Зваблення їжею з українським смаком"

Евгений Клопотенко

Начать, пожалуй, стоит со "вкусного". На протяжении последних лет Евгений тщательно исследовал украинскую кухню и записывал собственные эксперименты в записную книжку, которые впоследствии удалось превратить в кулинарную книгу "Зваблення їжею з українським смаком". Автор книги убежден, что украинская кухня – неповторимая, уникальная и самодостаточная, и ей не нужны другие заимствования. Мужчина превращает традиционные блюда в более новаторские, добавляя несколько неожиданных и интересных ингредиентов.

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"Зваблення їжею з українським смаком", Евгений Клопотенко / Фото "Книгарня Є"

Благодаря этому в его новой книге вы сможете узнать, как готовить первые блюда, гарниры, мясо и рыбу, салаты, выпечку и напитки. Кроме этого, кулинар поделился секретами, с какими продуктами лучше сочетать различные блюда и чем они полезны в целом. А еще он расскажет о своих экспедициях по регионам Украины, к которым вы не сможете остаться равнодушными.

"(Не)помітні"

Иван Байдак



"(Не)помітні", Иван Байдак / Фото "Книгарня Є"

Кажется, все уже давно говорят о людях, которые имеют свои физические или психические особенности, впрочем, они все еще остаются вне внимания общественности. Их редко встретишь на улице или вечеринке, с ними редко общаются в интервью, а при трудоустройстве их стараются избегать. В книге-исповеди известного украинского писателя Ивана Байдака вы сможете, возможно, впервые услышать о людях с такими болезнями, как витилиго, алопеция, гемангиома, синдром Туретта и другими. В этих историях они расскажут, как учились жить и любить себя, когда другие этого не понимают и отказываются принимать.

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"Моцарт 2.0"

Дорж Бату



"Моцарт 2.0", Дорж Бату / Фото "Книгарня Є"

Автор популярной серии книг о Франческе выпустил не менее заманчивую историю о современном Моцарте. Представьте, а если люди из прошлого ходят среди нас? Коко Шанель, к примеру, или же Моцарт! Именно такой подход использовал в своей книге Дорж Бату. Знаменитый австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт прямо с 1756 года попадает в современные 2020-е и не понимает, что происходит. Чтобы выжить, ему приходится изменить одежду, привычки, взгляды на жизнь и найти верных друзей, которые будут спасать его из неприятных ситуаций. Впрочем, неизменным в нем осталось одно – талант к музыкальному искусству, который не могут осознать даже ведущие маэстро Нью-Йорка. Кроме увлекательной истории, автор книги "водит" вас по местам Нью-Йорка, где описаны события в книге: с помощью QR-кодов вы услышите от Доржа Бату важные интересности, а также сможете насладиться главными произведениями Моцарта.

"Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього"

Юваль Ной Харари



"Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього", Юваль Ной Харари / Фото "Книгарня Є"

Казалось бы, о появлении людей в мире написано уже сотни книг, впрочем, новое исследование автора Юваль Ноя Харари ломает установленные тезисы о земной истории и роль человека в ней. Автор приводит совершенно неожиданные и смелые предположения, а отсутствие хронологии и дат еще больше привлекает читателя к внутренней дискуссии. Это вроде бы такая короткая история человечества, которую мы все частично читали в школах, но сейчас она подана значительно интереснее. Сам автор книги является израильским профессором, изучает философию, историю, социологию и другие науки. Именно поэтому мужчина смог описать сложные научные вещи простыми словами, которые сможет понять любой читатель, независимо от полученного образования.

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"Нормальні люди"

Салли Руни



"Нормальні люди", Салли Руни / Фото "Книгарня Є"

Если вы забыли о чувствах романтики и влюбленности, которые вы познали в юном возрасте, то эта книга – для вас. Сериал на основе романа с одноименным названием уже покорил мир, поэтому книга не стала исключением. В ней рассказывается про Марианну и Коннела, которые несмотря на различные классовые разногласия, влюбляются друг в друга и долгое время скрывают свои отношения. Из-за глупостей они расстаются, однако снова воссоединяются. Новые испытания вновь затрагивают их отношения, но герои – уже не те, что были в школе. В книге вы найдете все – невероятную связь, которая бывает между действительно влюбленными людьми, ощущение страсти, выгорания и депрессию, самобичевание и спасение в родном в человеке. Все, что обычно бывает у "нормальных людей".

"Черчилль та Орвелл. Битва за свободу"

Томас Рикс



"Черчилль та Орвелл. Битва за свободу", Томас Рикс / Фото "Книгарня Є"

Две непересекающиеся и столь важные фигуры для Великобритании даже не догадывались, сколько всего их объединяло в то время, когда Оруэлл начинает писать одни из лучших своих произведений, а Черчилль готовится к противостоянию с главным врагом Европы перед Второй мировой войной. Они никогда не виделись и жили разной жизнью, но оба были невероятно авантюрными, смелыми и полными идей, которые редко встретишь даже в настоящем. Сходство между двумя великими британцами решил исследовать журналист Томас Рикс и, судя по отзывам читателей и критиков – ему это удалось.

"Розумний кишківник. Як змінити своє тіло зсередини"

Майкл Мозли



"Розумний кишківник. Як змінити своє тіло зсередини", Майкл Мозли / Фото "Книгарня Є"

Книга, которая "наделала много шума в социальных сетях. Украинские блогеры каждый раз рекомендуют ее своим подписчикам, а читатели лихо берутся ее записывать. В ней автор книги Майкл Мозли убежден, что кишечник в организме человека – второй мозг, ведь он содержит 100 миллионов нейронов, почти как в мозге кошки. Хоть он и не умеет выполнять сложные задачи, но именно он регулирует пищеварение человека и влияет на его самочувствие. Помимо рекомендаций, как лелеять "хороших" бактерий в кишечнике, писатель приводит научно проверенные методы для контроля своего рациона и даже процесса похудения. Читатели смогут не только в теории узнать о жизненно необходимом органе, но и применить советы практически по всем интересным рецептам.

"Чоловік на ім'я Уве"

Фредрик Бакман



"Чоловік на ім'я Уве", Фредрик Бакман / Фото "Книгарня Є"

Шведский писатель и колумнист Фредрик Бакман уже завоевал любовь и привязанность у миллионов своих читателей. Его книги часто наполнены противоречиями, глубокими персонажами и историями, по которым хочется снимать фильмы. Именно по такому, как "Чоловік на ім'я Уве", и сняли одноименный фильм в 2015 году, который вошел в список самых популярных лент страны всех времен. В нем, как и в книге рассказывается про пожилого мужчину-брюзгу Уве, который решает наложить на себя руки. Главный герой теряет любимую жену и на пенсии остается наедине с собой. Человек вынужден искать новый смысл бытия и полюбить свою жизнь, поскольку за него это больше никто не сделает.

"Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях"

Марк Ливин, Илья Полуденный



"Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях", Марк Ливин, Илья Полуденный / Фото "Книгарня Є"

В книге из 20 глав сможет найти себя каждый, у кого ум говорит одно, но эмоции – совершенно противоположное. Каждый из разделов посвящен различным эмоциям и чувствам: от злости до одиночества. Авторы Марк и Илья "простыми словами" на конкретных историях пытаются объяснить, как справиться с внутренними противоречиями. Кроме этого, в книге вы найдете упражнения для самоанализа, а также дополнительно прослушать подкаст "простыми словами", который и стал поводом для написания книги в стиле "нон-фикшн".

"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву КДБ УРСР"

Вахтанг Кипиани



"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву КДБ УРСР", Вахтанг Кипиани / Фото "Книгарня Є"

Одна из самых громких документальных книг всего украинского книгоиздательства, которая точно должна быть в вашей библиотеке. Историк Вахтанг Кипиани собрал архивные материалы судебных дел Василия Стуса, а также письма поэта, его друзей, родных, воспоминания свидетелей и других людей, чтобы образовать целостную историю про политзаключенного. Следовательно, книга "Справа Василя Стуса" позволяет лучше понять и познать гражданскую позицию диссидента, а также поэтапно доказать всю абсурдность заключения и гибели поэта.

Большая "роль" в книге досталась одиозному Виктору Медведчуку – куму Путина, украинскому политику, на которого недавно наложили санкции, и адвокату Стуса, неправомерные методы защиты которого обсуждают до сих пор. Стоит добавить, что Медведчук в августе 2019 года подал иск в суд с требованием запретить книгу из-за того, что информация в ней якобы не соответствует действительности. В октябре 2020 года Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск Виктора Медведчука против журналиста и историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat. Но такое решение суда вызвало настоящую волну критики в украинском обществе, из-за чего читатели массово начали скупать старые тиражи книг, создав "эффект Стрейзанд". Предлагаем приобрести эту книгу и вам.