Кожна дитина заслуговує на щасливе та безтурботне дитинство, однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну зараз порушуються всі права дітей. Росія порушує право дитини на життя, право бути з сім'єю і громадою, право на розвиток особистості, право на здоров'я, а також право на захист та турботу, пише 24 канал.

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Історія Всесвітнього дня дитини

Генеральна Асамблея ООН у 1954 році рекомендувала усім країнам відзначати Всесвітній день дитини. Спочатку кожна держава визначала самостійно день, коли доцільно святкувати День дитини. Тому в Україні День захисту дітей також відзначають 1 червня.

Згодом, коли було ухвалено "Декларацію прав дитини" й "Конвенцію прав дитини", питання єдиної дати святкування цього дня було вирішено само собою. Тож тепер в офіційних документах ООН фігурує саме ця дата – 20 листопада.

Варто зазначати, що Конвенція ООН про права дитини є основним документом, що визначає правові стандарти у сфері захисту прав дитини. В Україні вона була ратифікованою 27 лютого 1991 року.

Її основна ідея – це якнайкраще забезпечити інтереси дитини. Положення Конвенції зводиться до чотирьох основних пунктів, які мають забезпечити права дітей: розвиток, виживання, захист і забезпечення активної участі в житті суспільства. Головний принцип Конвенції – визнання дитини повноправною та повноцінною особистістю у суспільстві.

Метою Всесвітнього дня дитини є привернення уваги широкої громадськості до питань, спрямованих на реалізацію заходів щодо забезпечення добробуту дітей в усьому світі. Адже діти – це найбільш вразлива частина суспільства. Серйозні суспільні проблеми, які виникають у всьому світі, є часто найбільш відчутними саме для дітей. Наприклад, бідність, криза у сім'ї, голод, війни, недосконалості в механізмі захисту прав дітей.

Всесвітній день дитини – історія та традиції свята / Фото Unsplash

Традиції відзначення Всесвітнього дня дитини

Існує безліч ідей як цікаво та весело провести час зі своєю дитиною цього дня. Часто в Україні відбуваються різноманітні благодійні акції та заходи. Тож можна їх відвідати разом.

Танцювальна вечірка – це завжди хороша ідея. Для цього достатньо розсунути меблі вдома, підібрати улюблені пісні дитини та танцювати з нею увесь вечір. Згодом можна усією сім'єю посмакувати улюбленою стравою дитини.

– це завжди хороша ідея. Для цього достатньо розсунути меблі вдома, підібрати улюблені пісні дитини та танцювати з нею увесь вечір. Згодом можна усією сім'єю посмакувати улюбленою стравою дитини. Немає дитини, яка б не любила дивитися фільми чи мультифільми. Організуйте кіновечір з показом її улюбленого фільму, де буде багато попкорну та плед, під яким буде грітися вся сім'я.

з показом її улюбленого фільму, де буде багато попкорну та плед, під яким буде грітися вся сім'я. Ідея спекти щось разом з дитиною, теж є цікавою. Замісіть разом з нею тісто для печива, приготуйте глазур й поставте пекти. Як тільки печиво буде готовим, влаштуйте невеличку вечірку, під час якої ви з'їсте це спеціальне печиво.

Замісіть разом з нею тісто для печива, приготуйте глазур й поставте пекти. Як тільки печиво буде готовим, влаштуйте невеличку вечірку, під час якої ви з'їсте це спеціальне печиво. Влаштуйте костюмовану вечірку. На цій вечірці дозвольте дитині одягнутися в той костюм, який їй найбільше подобається. Також можна їсти торт, грати у веселі ігри, танцювати й співати.

На цій вечірці дозвольте дитині одягнутися в той костюм, який їй найбільше подобається. Також можна їсти торт, грати у веселі ігри, танцювати й співати. Замовте або спечіть улюблену піцу дитини. Це чудова можливість весело провести час з дитиною, спілкуючись за поїданням піци.

Пам'ятайте, щоб ви не робили й куди б не пішли, найважливіше для дитини – це ваша любов і турбота. І навіть, якщо у вас не буде можливості щось оригінальне організувати у свято, просто проведіть з нею час. Оскільки саме приємні спогади є найбільш особливими.