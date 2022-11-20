Каждый ребенок заслуживает счастливого и беззаботного детства, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину сейчас нарушаются все права детей. Россия нарушает право ребенка на жизнь, право быть с семьей и общиной, право на развитие личности, право на здоровье, а также право на защиту и заботу, пишет 24 канал.
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История Всемирного дня ребенка
Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала всем странам отмечать Всемирный день ребенка. Сначала каждое государство определяло самостоятельно день, когда целесообразно праздновать День ребенка. Потому в Украине День защиты детей также отмечают 1 июня.
Впоследствии, когда была принята "Декларация прав ребенка" и "Конвенция прав ребенка", вопрос единой даты празднования в этот день был решен сам собой. Теперь в официальных документах ООН фигурирует именно эта дата – 20 ноября.
Следует отметить, что Конвенция ООН о правах ребенка является основным документом, определяющим правовые стандарты в области защиты прав ребенка. В Украине она была ратифицирована 27 февраля 1991 года.
Ее основная идея – это лучше обеспечить интересы ребенка. Положение Конвенции сводится к четырем основным пунктам, которые должны обеспечить права детей: развитие, выживание, защита и обеспечение активного участия в жизни общества. Главный принцип Конвенции – признание ребенка полноправной и полноценной личностью в обществе.
Целью Всемирного дня ребенка является привлечение внимания общественности к вопросам, направленным на реализацию мероприятий по обеспечению благосостояния детей во всем мире. Ведь дети – это наиболее уязвимая часть общества. Серьезные общественные проблемы, возникающие во всем мире, часто наиболее ощутимы именно для детей. К примеру, бедность, кризис в семье, голод, войны, несовершенства в механизме защиты прав детей.
Всемирный день ребенка – история и традиции праздника / Фото Unsplash
Традиции празднования Всемирного дня ребенка
Существует множество идей, как интересно и весело провести время со своим ребенком в этот день. Часто в Украине проходят разнообразные благотворительные акции и мероприятия. Так что можно их посетить вместе.
- Танцевальная вечеринка – это всегда хорошая идея. Для этого достаточно раздвинуть мебель на дому, подобрать любимые песни ребенка и танцевать с ней весь вечер. Впоследствии можно всей семьей насладиться любимым блюдом ребенка.
- Нет ребенка, который бы не любил смотреть фильмы или мультифильмы. Организуйте киновечер с показом ее любимого фильма, где будет много попкорна и пледа, под которым будет греться вся семья.
- Идея испечь что-то вместе с ребенком, тоже интересна. Замесите вместе с ней тесто для печенья, приготовьте глазурь и поставьте печь. Как только печенье будет готово, устройте небольшую вечеринку, во время которой вы съедите это специальное печенье.
- Устройте костюмированную вечеринку. На этой вечеринке позвольте ребенку одеться в тот костюм, который ему больше нравится. Можно также есть торт, играть в веселые игры, танцевать и петь.
- Закажите или испеките любимую пиццу ребенка. Это отличная возможность весело провести время с ребенком, общаясь за поеданием пиццы.
Помните, чтобы вы не делали и куда бы ни пошли, самое важное для ребенка – это ваша любовь и забота. И даже если у вас не будет возможности что-то оригинальное организовать в праздник, просто проведите с ней время. Поскольку именно приятные воспоминания наиболее особенные.