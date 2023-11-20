20 листопада щороку святкують Всесвітній день дитини (Universal Children's Day). Це подія, спрямована на розуміння дітей, їхньої підтримки та покращення життя кожного малюка.
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Як зародилося свято
Історія свята сягає 1959 року – саме в цей рік 20 листопада Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини.
Ще через 30 років було прийнято Конвенцію про права дитини. Це перший міжнародно-правовий документ, що визначив широкий спектр прав дитини.
У цей день важливо пригадати про дітей у всьому світі. 20 листопада в багатьох країнах проводять пам'ятні заходи, збори коштів для допомоги сім'ям і дитячим будинкам.
Всесвітній день дитини / Фото Pixabay
Свято в Україні
В Україні також відзначають Всесвітній день дитини. Адже Конвенцію ратифікувала Верховна Рада у лютому 1991 року.
Нагадаємо, що в Україні більш популярним є День захисту дітей. Його щороку святкують 1 червня. Особливо важливою ця подія стала після початку повномасштабного вторгнення.