Королева Великобританії Єлизавета ІІ від березня перебувала на карантині. Разом із чоловіком принцом Філіпом вона була в Норфолку, в Шотландії. Тепер Її Величність повернулася до Віндзорського замку.

Про повернення королеви Великої Британії у Віндзор це повідомляє видання Hello, посилаючись на королівський палац.

Читайте також Вперше за 33 роки: королева Єлизавета ІІ може не повернутися на Різдво в Сандрінгем

94-річна Єлизавета ІІ прибула до палацу в вівторок, 6 жовтня. А от її чоловік, 99-річний принц Філіп залишився в Норфолку. Саме там він проводить більшу частину свого часу після того, як склав королівські обов'язки.

Після повернення у Віндзор, королева планує відновити свою роботу у звичному режимі, проводити деякі зустрічі і давати аудієнції.

Що відомо про карантин Єлизавети ІІ?

Після того, як у Великій Британії відбувся спалах коронавірусу і запровадили карантин, королева і принц вирушили на самоізоляцію до замку Балморал, що розташований у Шотландії. Зазвичай, Її Величність проводить у цій резиденції літні канікули. Проте цього року через пандемію вони розпочалися значно швидше. У Норфолк Єлизавета ІІ прибула ще в березні.

Разом із чоловіком вона провела на карантині сім місяців і три тижні. Це була найбільша кількість часу, протягом якої Філіп та Єлизавета були разом за останні роки. Зазначимо, що у шлюбі пара перебуває вже 73 роки.