Королева Великої Британії Єлизавета ІІ вже думає про те, як і де святкувати Різдво. Її Величністю в люті, адже співробітники, які допомагають їй під час карантину, відмовляються їхати на чотири тижні до Сандрінгема. Ймовірно, вперше за 33 роки їй доведеться провести різдвяний вечір у Віндзорському замку.

Різдво – одне із найочікуваніших свят для кожної родини. Не є винятком і сім'я монархів. Зокрема, королева починає готуватися до цього дня за декілька місяців. Проте схоже, що цього року Єлизаветі ІІ доведеться змінити свої плани. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Зазвичай, Її Величність святкує Різдво з сім'єю у Сандрінгемі. Там панує атмосфера неймовірно світлого та душевного свята. Та через пандемію коронавірусу Єлизавета ІІ була змушена відправитися у Віндзор, де перебуває на самоізоляції протягом всього карантину.

Королева сподівалася, що зможе повернутися у рідну оселю на Різдво. Але 20 співробітників, які працюють у її команді, відмовляються їхати разом із Єлизаветою ІІ у Сандрінгем. Їм пропонували залишити Віндзор та на чотири тижні без сімей поїхати з королевою, щоб підтримати її, принца Філіпа та інших членів королівської сім'ї у цей святковий період. Проте команда, до якої входять прибиральники, працівники та інший персонал, не бажає ізольовуватися від рідних.

Офіційні представники палацу вже створили особливі умови для того, щоб королева Єлизавета ІІ та її команда могли переміщатися між Сандрінгемом і Віндзворським замком. Працівники бажають залишатися вірними Її Величності, проте прагнуть провести Різдво у колі рідних людей.

Зазначимо, Єлизавета ІІ зимові канікули проводить у Сандрінгемі. Усі королівська родина з'їжджається до палацу, щоб разом з Її Величністю відвідати святкову службу в церкві. Проте через пандемію коронавірусу, ймовірно, таке святкування доведеться змінити. Як воно буде відбуватися цього року, наразі невідомо.