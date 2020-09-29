Королева Великобритании Елизавета II уже думает о том, как и где праздновать Рождество. Ее Величеством в ярости, ведь сотрудники, помогающие ей во время карантина, отказываются ехать на четыре недели в Сандрингем. Вероятно, впервые за 33 года ей придется провести рождественский вечер в Виндзорском замке.

Рождество - один из самых ожидаемых праздников для каждой семьи. Не является исключением и семья монархов. В частности, королева начинает готовиться к этому дню за несколько месяцев. Однако похоже, что в этом году Елизавете II придется изменить свои планы. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Обычно Ее Величество празднует Рождество с семьей в Сандрингеме. Там царит атмосфера невероятно светлого и душевного праздника. Но из-за пандемии коронавируса Елизавета II была вынуждена отправиться в Виндзор, где находится на самоизоляции в течение всего карантина.

Королева надеялась, что сможет вернуться в родной дом на Рождество. Но 20 сотрудников, работающих в ее команде, отказываются ехать вместе с Елизаветой II в Сандрингем. Им предлагали покинуть Виндзор и на четыре недели без семей поехать с королевой, чтобы поддержать ее, принца Филиппа и других членов королевской семьи в этот праздничный период. Однако команда, в которую входят уборщики, работники и другой персонал, не желает изолироваться от родных.

Официальные представители дворца уже создали особые условия для того, чтобы королева Елизавета II и ее команда могли перемещаться между Сандрінгемом и Віндзворським замком. Работники желают оставаться верными Ее Величеству, однако стремятся провести Рождество в кругу родных людей.

Отметим, Елизавета II зимние каникулы проводит в Сандрингеме. Все королевская семья съезжается во дворец, чтобы вместе с Ее Величеством посетить праздничную службу в церкви. Однако из-за пандемии коронавируса, вероятно, такое празднование придется изменить. Как оно будет происходить в этом году, пока неизвестно.