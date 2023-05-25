Вознесіння Господнє 2023: історія свята, традиції і що не можна робити в цей день

25 травня православна церква святкує Вознесіння Господнє, коли Ісус Христос у плоті вознісся на небо. Це одне з головних 12 християнських свят.

Вознесіння Господнє святкують щороку через 40 днів після дня Воскресіння Христового, інформує 24 Канал. Воно завжди випадає у день четверга – у 2023 році християни східного обряду відзначають його 25 травня.

Дивіться також Вознесіння Господнє 2023: дата і заборони цього свята

Історія свята

Історія Вознесіння Христового описується в Євангелії. Після воскресіння Ісус Христос пробув зі своїми учнями ще 39 днів. На 40 день він зібрав апостолів та відправився на гору Оливну (або Елеон). Вважають, що з ними була й Матір Христа – Діва Марія.

Ісус благословив усіх та вознісся на небо. Згодом з'явилися ангели, які попередили, що з часом Христос знову повернеться й буде судити живих і мертвих.



Вознесіння / Фото з Вікіпедії

Головні традиції

У день Вознесіння Господнього перестають вітатися "Христос Воскрес!" й повертаються до традиційного вітання "Слава Ісусу Христу!". У храмах ховають плащаницю. Напередодні віряни йдуть до сповіді, а в день свята обов'язково відвідують церкву та богослужіння.

В Україні збереглась особлива традиція пекти печиво або пироги з прикрасами у вигляді смужок – їх називали "драбинками" (щоб Ісусові було на чому піднятися в небо).

Що не можна робити у Вознесіння Господнє