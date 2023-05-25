Вознесение Господне празднуют каждый год через 40 дней после дня Воскресения Христова, пишет 24 Канал. Он всегда выпадает в день четверга – в 2023 году христиане восточного обряда отмечают его 25 мая.

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История праздника

История Вознесения Христова описывается в Евангелии. После воскресения Иисус Христос пробыл со своими учениками еще 39 дней. На 40 день он собрал апостолов и отправился на гору Елеонскую (или Элеон). Считают, что с ними была и Матерь Христа – Дева Мария.

Иисус благословил всех и вознесся на небо. Впоследствии появились ангелы, предупредившие, что со временем Христос снова вернется и будет судить живых и мертвых.



Вознесение / Фото из Википедии

Главные традиции

В день Вознесения Господня перестают здороваться "Христос Воскрес!" и возвращаются к традиционному приветствию "Слава Иисусу Христу!". В храмах прячут плащаницу. Накануне верующие идут в исповедь, а в день праздника обязательно посещают церковь и богослужение.

В Украине сохранилась особая традиция печь печенье или пироги с украшениями в виде полосок – их называли "лестницами" (чтобы Иисусу было на чем подняться в небо).

Что нельзя делать в Вознесении Господнем