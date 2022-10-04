Віддання Воздвиження Хреста Господнього: молитви, які читають на свято

4 жовтня в Україні святкують Віддання Воздвиження Хреста Господнього. У цей день священник заносить хрест у вівтар під час святково служіння, а віряни приходять до Бога з важливими молитовними проханнями.

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього присвячено виявленню хреста у печері в 4 столітті на якому закінчив своє земне життя Ісус Христос. За традицією у цей день віряни православної церкви дотримуються посту й утримуються від вживання у їжу м'яса та риби. Також відвідують храм і моляться, щоб Бог допоміг зі здоров'ям та складнощами у житті, пише 24 канал.

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У церковній традиції святкування великих свят мають відмінності у день самого свята та у дні перед- і після святкування. Перед святкуванням великих свят у церкві за допомогою співів та молитов готують вірян до зустрічі цього свята. Згодом, після свята люди також моляться та співають пісні. Останній день цього періоду називається "віддання". Тож 27 вересня виносять хрест, а 4 жовтня на Віддання Воздвиження Хреста Господнього – його заносять у вівтар.

Молитви на свято Віддання Воздвиження Хреста Господнього

Перед дивною чудодійною силою, Четверокінечний і Трискладний Хресті Христовий, біля підніжжя твого у прах розпростертий, поклоняюся тобі. Чесне Древо, відганяє від мене всяке демонське стріляння і звільняє від усіх бід, скорбот і напастей.

Ти, бо єси Древо Життя. Ти єси очищення повітря, освітлення святого храму, огорожу мого житла, охорону Одра мого, просвітництво розуму мого, серця і всіх моїх почуттів. Твоє святе знамення захищає мене від дня мого народження, просвіщає з дня мого хрещення; воно зі мною і на мені у всі дні живота мого: і на суші, і на водах.

Воно ж супроводжувати мене буде до могили. Воно ж, святе та чудодійне знамення Хреста Господнього, сповістить всю землю про годину загального воскресіння мертвих і останнього Страшного і праведного суду Божого. Про Хрест Всечесний!

Боже, навчи та благослови мене, негідного, завжди безсумнівно віруючого, в непереможну силу Твою. Захисти мене від усякого супостата і зціли всі недуги мої душевні та тілесні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, силою Чесного і Животворящого Хреста твого помилуй і спаси мене, грішного, від нині й на віки віків. Амінь.

Молитви на Віддання Воздвиження Хреста Господнього / Фото "Главком"

Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть бiси від лиця тих, хто любить Бога й осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бicів силою poзп’ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пeкла зійшов, і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника.

О Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і з усіма святими Небесними Силами завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь

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Хресте Чесний, охоронителем дyші і тiла будь мені: образом своїм бiсiв подолай, воpогів віджени, пристpaсті приборкай і благоговіння даруй мені, і життя, і силу, і сприяння Святого Духа чесними Пречистої Богородиці молитвами. Амінь.

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Нехай воскресне Бог, і розточаться урази його, і нехай біжать від імені його ненавидячи його. Яко зникає дим, нехай зникнуть; яко тане віск від імені вогню, тако нехай загинуть біси від імені люблячих Бога і знаменуються хресним знаменням, і в радості глаголючих: радуйся, Пречесний і Животворящий Хресті Господній, проганяй біси силою на тобі протятого Господа нашого Ісуса Христа. Пречесний і Животворящий Хрест Господній! Допомагай ми зі Святою пані Дівою Богородицею і з усіма святими на віки. Амінь.