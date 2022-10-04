У церковній традиції святкування великих свят мають відмінності у день самого свята та у дні перед- і після святкування. Перед святкуванням церква за допомогою молитов та піснеспівів готує вірян до зустрічі певного свята. Згодом, після свята люди також моляться та співають пісні. А останній день цього періоду називається "віддання", зазначає 24 канал.

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Історія свята Воздвиження Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього започаткували з нагоди віднайдення в Єрусалимі у 326 році хреста. Вважають, що саме на ньому був розіп'ятий Ісус Христос. Його знайшла матір імператора Костянтина Олена і єрусалимський єпископ Макарій. Опісля, на цьому місці, був збудований храм в якому помістили одну частину хреста, а іншу передали імператору Костянтину, адже для нього хрест мав дуже особливе значення.

Віддання Хреста Господнього – історія свята / Фото "Кореспондент.ukr"

Посвячення храму відбулося 13 вересня 335 року, а 14 вересня (за новим календарем 27 вересня) відбулося врочисте підняття хреста, тобто "воздвиження".

Варто додати, що святкування цього свята має важливе значення для церкви, оскільки тут мовиться не лише про форму, а й про зміст. Воздвиження Хреста – це окремий урочистий обряд вшановування хреста.

Традиції у день Віддання Хреста Господнього

Зазвичай у цей день віряни намагаються дотримуватися суворого посту, адже Воздвиження нагадує Христове розп'яття та його смерть. Вони не їдять рибу, м’ясо, яйця і молочні продукти.

Вважається, що цього дня земля рухається на зустріч зимі. Також птахи відлітають у теплі краї й настають холодні дні.

Традиції у свято Віддання Воздвиження Хреста Господнього / Фото "Canva"