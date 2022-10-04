За різними давніми переказами у 326 році матір римського імператора Костянтина Олена знайшла у Єрусалимі хрест на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Відтоді віряни щороку згадують цю подію. У свято Віддання Воздвиження Хреста Господнього в храмі лунають молитви з проханням про захист та допомогу, пише 24 канал.

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Картинки-привітання з Відданням Воздвиження Хреста Господнього

Віддання Воздвиження Хреста картинки-привітання / Колаж 24 каналу

Картинки з Відданням Воздвиження Хреста Господнього / Колаж 24 каналу

Привітання з Відданням Воздвиження Хреста Господнього / Колаж 24 каналу

Віддання Воздвиження Хреста 2022 картинки-привітання/ Колаж 24 каналу

Картинки-привітання з Відданням Воздвиження Хреста 2022/ Колаж 24 каналу