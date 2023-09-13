Йдеться про пошуки хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа: святом вшановується його віднайдення та встановлення на підвищенні. Які традицїі існували в цей день та що не можна робити – підкаже 24 Канал.

Будьте в курсі Воздвиження Хреста Господнього в Україні: коли святкуватимемо цього року

Традиції у Воздвиження Хреста Господнього

У давнину ввжалось, що саме з цього дня осінь помаленьку рухається в бік зими. До того ж з'являлося багато цікавих прикмет. Зокрема, предки казали, що на Воздвиження Хреста птахи відлітають з рідних місць у теплі краї.

З дня Воздвиження на дворі стає все холодніше. Сонце ще з'являється, втім, сильного тепла годі чекати. Тож багато-хто вже витягує теплий одяг.



Запалена свічка / Фото "Етнохата"

На Воздвиження християни завжди ходили до храму. Важливо було також очистити простір вдома. Тому вони палили свічки, ходили по всіх кімнатах та молилися "Отче наш". Деякі віряни малювали хрести на дверях: вважали, що це буде оберегом від злих духів.

Що не можна робити у Воздвиження Хреста Господнього

У таке релігійне свято віряни повинні дотримуватися посту, аби віддати шану стражданням Сина Божого. Обмеження стосуються їжі: вживати м'ясо, яйця, молоко та страви з цих продуктів, не можна.

У Воздвиження Хреста не рекомендується починати щось нове. Тому що наші пращури вважали, що з'являться певні перешкоди та не вийде реалізувати бажане. Не можна їхати в далеку дорогу, аби не заблукати.

А от дітям не дозволяли гуляти в лісі та біля води. Вважалось, що в цей час активно повзають змії та можуть раптово вкусити.