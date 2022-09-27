За давньою легендою хрест був віднайдений перед Великоднем, тож раніше Воздвиження Хреста Господнього святкували одразу після світлого свята. Згодом його перенесли на 14 вересня за старим стилем, а зараз це – 27 вересня. У цей період стає холодно, а птахи готуються до вильоту у теплі краї, зазначає 24 канал.

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Свято Воздвиження започаткували з нагоди віднайдення Хреста Господнього матір'ю імператора Костянтина Оленою у 326 році в Єрусалимі біля гори Голгофи. Після того, як побудували храм Воскресіння Господнього на згадку про цю подію, патріарх Макарій підняв хрест, щоб християни приходили з усіх сторін світу для поклоніння.

За традицією у це свято в церквах відбуваються святкові служіння, а віряни моляться з проханнями про Божий захист та допомогу. Також стараються дотримуватися суворого посту.

Що не можна робити у свято Воздвиження Хреста Господнього / Фото "Мала Сторінка"

Заборони у свято Воздвиження Хреста Господнього

Не можна вживати їжу тваринного походження, рибу й молочні продукти.

Не варто планувати чи розпочинати якісь серйозні справи, адже їх може чекати невдале завершення.

Не можна ходити в ліс, щоб не натрапити на змій, які готуються до зими.

Не можна сваритися та лихословити.

Не можна бажати зла своїм ближнім.

Не варто займатися важкою фізичною працею, а також різними роботами по дому.

Не можна вирушати в далеку подорож і залишати свій дім надовго.

Колись українські господині подавали на стіл печені пироги та пиріжки з капусти, робили багато заготівель на зиму. А дівчата збиралися на посиденьки й загадували різні потаємні бажання, здебільшого просили про щасливу долю та швидке заміжжя.

Народні прикмети на свято Воздвиження Хреста Гсподнього 2022 / Фото "Canva"

Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього