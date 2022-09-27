За давньою легендою хрест був віднайдений перед Великоднем, тож раніше Воздвиження Хреста Господнього святкували одразу після світлого свята. Згодом його перенесли на 14 вересня за старим стилем, а зараз це – 27 вересня. У цей період стає холодно, а птахи готуються до вильоту у теплі краї, зазначає 24 канал.
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Свято Воздвиження започаткували з нагоди віднайдення Хреста Господнього матір'ю імператора Костянтина Оленою у 326 році в Єрусалимі біля гори Голгофи. Після того, як побудували храм Воскресіння Господнього на згадку про цю подію, патріарх Макарій підняв хрест, щоб християни приходили з усіх сторін світу для поклоніння.
За традицією у це свято в церквах відбуваються святкові служіння, а віряни моляться з проханнями про Божий захист та допомогу. Також стараються дотримуватися суворого посту.
Що не можна робити у свято Воздвиження Хреста Господнього / Фото "Мала Сторінка"
Заборони у свято Воздвиження Хреста Господнього
- Не можна вживати їжу тваринного походження, рибу й молочні продукти.
- Не варто планувати чи розпочинати якісь серйозні справи, адже їх може чекати невдале завершення.
- Не можна ходити в ліс, щоб не натрапити на змій, які готуються до зими.
- Не можна сваритися та лихословити.
- Не можна бажати зла своїм ближнім.
- Не варто займатися важкою фізичною працею, а також різними роботами по дому.
- Не можна вирушати в далеку подорож і залишати свій дім надовго.
Колись українські господині подавали на стіл печені пироги та пиріжки з капусти, робили багато заготівель на зиму. А дівчата збиралися на посиденьки й загадували різні потаємні бажання, здебільшого просили про щасливу долю та швидке заміжжя.
Народні прикмети на свято Воздвиження Хреста Гсподнього 2022 / Фото "Canva"
Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього
- Якщо птахи вже відлетіли у вирій – чекайте суворої зими.
- Якщо павутиння стелиться повсюдно – це до тепла, а якщо мало павутиння – це до сухої осені.
- Якщо гуси летять високо – осінь буде тривалою.
- Якщо на бабине літо погода погана – осінь буде сухою.
- Якщо добре вродив щавель – зима буде теплою.
- Якщо надворі зранку заморозки – це до швидкої зими, а якщо погода тепла та ясна – зима наступить нескоро.
- Якщо дме західний вітер – це до поганої погоди влітку, а якщо дме північний вітер – наступне літо буде спекотним.