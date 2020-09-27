Воздвиження Хреста Господнього: що заборонено робити в це свято
27 вересня християни відзначають Воздвиження Хреста Господнього. Свято Воздвиження було встановлене в пам'ять про виявлення та здвиження однієї з головних святинь християнської церкви – Хреста Господнього, на якому був страчений Христос.
Ікона Воздвиження Хреста відома своїми чудотворними властивостями. Вважається, що вона допомагає впоратися з багатьма проблемами зі здоров'ям: лікує зубний біль, безпліддя, кістки і суглоби, хронічні мігрені, пише 24 канал.
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Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього
– За повір’ям, на свято Воздвиження не можна починати ніяких важливих справ, адже вони можуть завершитися провалом.
– На Воздвиження не можна проходити повз місця, де колись було скоєно вбивство.
– Цього дня змії шукають місце для сплячки на зиму, тож радять не ходити сьогодні по лісі.
– Християни дотримуються цього дня посту. Не можна їсти м’ясо, рибу та молочні продукти.
– На Воздвиження не можна прибирати, шити, вишивати та виконувати важку фізичну роботу.
– Цього дня не бажано вирушати в далеку дорогу. Кажуть, що можна зайти не туди де треба було.
Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього
– Той, хто подасть милостиню на Воздвиження, незабаром примножить свій достаток;
– Якщо дме західний вітер, значить сезон буде холодний, а якщо північний, то очікуйте на спекотні літні місяці.
– Ранок морозний – чекайте на ранню зиму.
– День видасться ясний і теплий, зима настане пізніше.
– Різке похолодання – до ранньої весни, а вітер з півночі – до теплого літа.