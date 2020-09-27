27 сентября христиане отмечают Воздвижение Креста Господня. Праздник Воздвижения был установлен в память об обнаружении и воздвижении одной из главных святынь христианской церкви – Креста Господня, на котором был казнен Христос.

Икона Воздвижения Креста известна своими чудотворными свойствами. Считается, что она помогает справиться со многими проблемами со здоровьем: лечит зубную боль, бесплодие, кости и суставы, хронические мигрени, пишет 24 канал.

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Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

– По поверью, на праздник Воздвижения нельзя начинать никаких важных дел, ведь они могут завершиться провалом.

– На Воздвижение нельзя проходить мимо места, где когда-то было совершено убийство.

– В этот день змеи ищут место для спячки на зиму, поэтому не стоит ходить сегодня по лесу.

– Христиане соблюдают этот день поста. Нельзя есть мясо, рыбу и молочные продукты.

– На Воздвижение нельзя убирать, шить, вышивать и выполнять тяжелую физическую работу.

– В этот день не желательно отправляться в дальний путь. Говорят, что можно зайти не туда, куда надо было.

Приметы на Воздвижение Креста Господня

– Тот, кто подаст милостыню на Воздвижение, вскоре приумножит свой достаток;

– Если дует западный ветер, значит сезон будет холодный, а если северный, то ожидайте жаркие летние месяцы.

– Утро морозное – ждите ранней зимы.

– День выдастся ясный и теплый – зима наступит позже.

– Резкое похолодание – к ранней весне, а ветер с севера – к теплому лету.