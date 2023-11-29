5 методів ворожіння в ніч на Андрія, щоб визначити свою долю

Ще з давніх-давен незаміжні дівчата на Андрія Первозванного влаштовують вечорниці. Вони збираються у когось вдома та гадають на судженого.

Від предків нам передалося безліч ворожінь, які допомагають дізнатися ім'я коханого. Цьогоріч українці святкуватимуть Андрія 30 листопада, тобто вже завтра. Тому 24 Канал підготував 5 методів ворожіння, які потрібно зробити у ніч з 29 на 30 листопада.

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Ворожіння на Андрія Первозванного

Ввечері дівчата збираються та пишуть одна одній чоловічі імена на 11 папірцях, дванадцятий – залишають порожнім. Вночі потрібно поставити всі під подушку, а вранці витягнути лише один. Так випаде ім'я судженого. Якщо ж попадеться пустий папірець, то наразі наречений залишається в таємниці.

Популярним є ворожіння на чашках. Кожна дівчина бере на вечорниці чашки – стільки, скільки й учасників. У кожну вони кладуть різні предмети. Наприклад, кільце символізує весілля, монета пророкує багатство, а сіль віщує погані новини. Яку чашку витягне дівчина, такою й буде її доля.

Гадання на Андрія / Фото depositphotos

В ніч на Андрія дівчата також розчісуються та кладуть гребінець під подушку. Обов'язково промовляють такі слова: "Суджений-ряджений, прийди й причеши мене". Кажуть, що наречений присниться дівчині уві сні.

Гадають дівчата і на чотирьох кільцях. Беруть золоте, що означає весілля, срібне – взаємне кохання, просте – самотність та дорогоцінне – невзаємне кохання. Кільця потрібно опустити в миску з зерном і перемішати. Дівчина витягує одне і дізнається, якою буде її доля наступного року.

В ніч на Андрія дівчата виходять на перехрестя, а перед тим загадують ім'я нареченого. Потім окреслюють на землі коло, стають у нього і чекають. Якщо почують сміх і спів, то скоро вийдуть заміж, а якщо – плач або сварку, то поки залишатимуться самотніми.