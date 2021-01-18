Перші годинникові механізми були винайденні ще в глибоку давнину, а сьогодні годинник настільки звичний предмет, що рідко привертає багато уваги. Цікаві факти про предмет, який допомагає вести облік часу – читайте в нашому матеріалі.

Ще до нашої ери багато людей вміли визначати положення сонця. В такий спосіб вони могли сказати майже точну годину. Похибка була приблизно 10 хвилин. Тому сонячні пристрої стали першими годинниками в історії людства, пише LifeStyle24.

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Цікаві факти

Компанія Omega була спонсором NASA при розробці місячної програми "Аполлон". Компанія поставила умову: астронавти під час першої в історії висадки на Місяць повинні носити годинник цього бренду.



Годинники в NASA / Фото getat

Наприкінці XVIII століття в Англії особисті годинники вважалися предметом розкоші. Крім того, їх власники повинні були платити особливий податок. Саме через це годинники не мали великого попиту.

Крім того, їх власники повинні були платити особливий податок. Саме через це годинники не мали великого попиту. Перший кварцовий годинник випустив японський бренд Seiko у 1969 році, згодом цей вид механізмів, через свою доступність, став найпоширенішим на планеті.

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Сучасний годинник від японського бренду / Фото shafa.ua

Елітні бренди збирають наручні годинники вручну , від початку та до кінця.

, від початку та до кінця. У багатьох країнах є клумби-годинники, де ростуть квіти різних видів. Підкоряючись своїм біологічним ритмам, вони відкриваються та закриваються в певний час, таким чином вони створюють квітковий годинник.

Баштовий годинник дуже складна річ. Перша у світі модель була створена в XVI столітті.

Перша у світі модель була створена в XVI столітті. У світі дуже мало майстрів по ремонту баштових годинників, також вони мають дуже високу зарплату.



Баштовий годинник з'явився в XVI столітті / Фото wikipedia

У жарку погоду в піскових годинниках пісок витікає повільніше.



Піскові годинники / Фото pexels

Казино у Лас-Вегасі не мають годинників, також їх заборонено носити й працівникам. Все це зроблено для того, щоб відвідувачі не думали про те, скільки часу вони вже витратили на гру.



Казіно не мають вікон і годинників / Фото paikea