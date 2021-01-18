Вони буквально всюди: цікаві факти про годинники, які мало хто знає
Перші годинникові механізми були винайденні ще в глибоку давнину, а сьогодні годинник настільки звичний предмет, що рідко привертає багато уваги. Цікаві факти про предмет, який допомагає вести облік часу – читайте в нашому матеріалі.
Ще до нашої ери багато людей вміли визначати положення сонця. В такий спосіб вони могли сказати майже точну годину. Похибка була приблизно 10 хвилин. Тому сонячні пристрої стали першими годинниками в історії людства, пише LifeStyle24.
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Цікаві факти
- Компанія Omega була спонсором NASA при розробці місячної програми "Аполлон". Компанія поставила умову: астронавти під час першої в історії висадки на Місяць повинні носити годинник цього бренду.
Годинники в NASA / Фото getat
- Наприкінці XVIII століття в Англії особисті годинники вважалися предметом розкоші. Крім того, їх власники повинні були платити особливий податок. Саме через це годинники не мали великого попиту.
- Перший кварцовий годинник випустив японський бренд Seiko у 1969 році, згодом цей вид механізмів, через свою доступність, став найпоширенішим на планеті.
Сучасний годинник від японського бренду / Фото shafa.ua
- Елітні бренди збирають наручні годинники вручну, від початку та до кінця.
- У багатьох країнах є клумби-годинники, де ростуть квіти різних видів. Підкоряючись своїм біологічним ритмам, вони відкриваються та закриваються в певний час, таким чином вони створюють квітковий годинник.
- Баштовий годинник дуже складна річ. Перша у світі модель була створена в XVI столітті.
- У світі дуже мало майстрів по ремонту баштових годинників, також вони мають дуже високу зарплату.
Баштовий годинник з'явився в XVI столітті / Фото wikipedia
- У жарку погоду в піскових годинниках пісок витікає повільніше.
Піскові годинники / Фото pexels
- Казино у Лас-Вегасі не мають годинників, також їх заборонено носити й працівникам. Все це зроблено для того, щоб відвідувачі не думали про те, скільки часу вони вже витратили на гру.
Казіно не мають вікон і годинників / Фото paikea
- Твердження про те, що годинники не повинні відставати ні на секунду – міф! Насправді відхилення можуть бути, але незначні: для механічних годинників – це плюс 60 або мінус 20 секунд на добу, а для кварцових – це плюс або мінус 20 секунд на місяць.
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