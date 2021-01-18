Первые часовые механизмы были изобретения еще в глубокой древности, а сегодня часы настолько привычный предмет, что редко привлекает много внимания. Интересные факты о предмете, который помогает вести учет времени – читайте в нашем материале.

Еще до нашей эры многие умели определять положение солнца. Таким образом они могли сказать почти точное время. Погрешность была примерно 10 минут. Поэтому солнечные устройства стали первыми часами в истории человечества, пишет LifeStyle24.

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Интересные факты

Компания Omega была спонсором NASA при разработке лунной программы "Аполлон". Компания поставила условие: астронавты во время первой в истории высадки на Луну должны носить часы этого бренда.



Часы в NASA / Фото getat

В конце XVIII века в Англии личные часы считались предметом роскоши. Кроме того, их владельцы должны были платить особый налог. Именно поэтому часы не имели большого спроса.

Первые кварцевые часы выпустил японский бренд Seiko в 1969 году, впоследствии этот вид механизмов, в силу своей доступности, стал самым распространенным на планете.​

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Современные часы от японского бренда / Фото shafa.ua

Элитные бренды собирают наручные часы вручную , от начала и до конца.

, от начала и до конца. Во многих странах есть клумбы-часы, где растут цветы разных видов. Подчиняясь своим биологическим ритмам, они открываются и закрываются в определенное время, таким образом они создают цветочные часы.

Башенные часы очень сложная вещь. Первая в мире модель была создана в XVI веке.

Первая в мире модель была создана в XVI веке. В мире очень мало мастеров по ремонту башенных часов, также они имеют очень высокую зарплату.



Башенные часы появились в XVI веке / Фото wikipedia

В жаркую погоду в песочных часах песок вытекает медленнее.



Песочные часы / Фото pexels

Казино в Лас-Вегасе не имеют часов, а также их запрещено носить и работникам. Все это сделано для того, чтобы посетители не думали о том, сколько времени они уже потратили на игру.



Казино не имеют окон и часов / Фото paikea