Кожну другу суботу вересня ми святкуємо День українського кіно. З нагоди свята очільник держави привітав громадян. Володимир Зеленський зазначив, що наше кіно рухається вперед і набуває ідентичності.

Сьогодні, 12 вересня, ми святкуємо День українського кіно. Президент України Володимир Зеленський привітав всіх причетних зі святом на своїй фейсбук-сторінці.

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Очільник держави у дописі зазначив, що важко уявити більш популярну культурну сферу, аніж кіно. Де б ми не знаходилися, кіно стало частиною нашого повсякденного життя.

Люди однієї професії неймовірно щасливі, коли розбивається посуд. Це – кіношники. Адже, за традицією, саме з розбиття режисером тарілки починаються зйомки будь-якої стрічки чи серіалу,

– написав Зеленський.

Президент наголосив, що вітчизняне кіно починає завойовувати своє гідне місце у світовій індустрії й рухається вперед до свого стилю та ідентичності. Він також згадав про легенд українського кінематографу Сергія Параджанова та Олександра Довженка, на плечах яких стоять теперішні стрічки.

"Були часи, коли повна глядацька зала кінотеатру в Україні могла зібратися лише на відомий голлівудський хіт. Останні ж роки українські комедії, драми, мультфільми, історичні та військові саги захоплюють нашого глядача та збирають аншлаги в кінотеатрах", – зазначив президент.

Він також нагадав про обмеження, що тривають через карантин, та висловив сподівання подолати все це і отримати нові можливості здобуття нагород для кіно.