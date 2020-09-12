Каждую вторую субботу сентября мы празднуем День украинского кино. По случаю праздника глава государства поздравил граждан. Владимир Зеленский отметил, что наше кино движется вперед и приобретает идентичность.

Сегодня, 12 сентября, мы празднуем День украинского кино. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных с праздником на своей странице в фейсбук.

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Глава государства в заметке отметил, что трудно представить более популярную культурную сферу, чем кино. Где бы мы ни находились, кино стало частью нашей повседневной жизни.

Люди одной профессии невероятно счастливы, когда разбивается посуда. Это – киношники. Ведь, по традиции, именно с разбивания режиссером тарелки начинаются съемки любой ленты или сериала,

– написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что отечественное кино начинает завоевывать свое достойное место в мировой индустрии и движется вперед к своему стилю и идентичности. Он также вспомнил о легендах украинского кинематографа Сергее Параджанове и Александре Довженко, на плечах которых стоят нынешние ленты.

"Были времена, когда полный зрительный зал кинотеатра в Украине мог собраться только на известный голливудский хит. Последние же годы украинские комедии, драмы, мультфильмы, исторические и военные саги захватывают нашего зрителя и собирают аншлаги в кинотеатрах", – отметил президент.

Он также напомнил об ограничениях, которые продолжаются из-за карантина, и выразил надежду преодолеть все это и получить новые возможности получения наград для кино.