На свято Водохреща існує ряд заборон та прикмет, яких потрібно дотримуватися. Детальніше про них розповість 24 Канал.

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Що не можна робити на Водохреще

  • Не можна використовувати святу воду у побуті. Тому краще помити підлогу, витерти пил, попрати речі та помити посуду наступного дня.
  • Заборонено набирати багато свяченої води, адже це вважається гріхом.
  • Якщо випаде сніг, то по ньому не можна топтатися. Інакше накличете хвороби в сім'ю. Крім того, не варто класти на сніг брудний одяг.
  • Заборонено плакати, бо литимете сльози протягом всього року. Негаразди не захочуть покидати вашу домівку.
  • Не можна сваритися, особливо з бабусями та дідусями, бо згодом може трапитися біда.
  • Не варто займатися хатньою роботою: шити, в'язати, прибирати.
  • Не можна виносити сміття з будинку.
  • Церква не дозволяє ворожити.
  • Заборонено пити алкоголь перед тим, як збираєтесь занурюватися в ополонку.
  • Не варто сваритися під час того, як набираєте святу воду або занурюєтесь. Адже тоді вона втратить свою цілющу силу.
  • Перед зануренням в ополонку обов'язково потрібно причаститися та посповідатися. Без цього обряд краще не проводити.
  • Не можна давати та брати гроші у борг.
  • Не варто дарувати та приймати дорогі подарунки.

Водохреще 2024Заборони та прикмети на Водохреще / Фото Depositphotos

Народні прикмети

  • Якщо на Водохреще почнеться заметіль, то вона буде й наприкінці квітня.
  • Якщо на небі з'являться сині хмари, то чекайте хорошого врожаю, а якщо день буде ясний – поганого.
  • Якщо собаки гавкатимуть цілий день, то цього року полювання будуть вдалими.
  • Якщо дощитиме, то така погода протримається до кінця січня.
  • Якщо на небі буде багато зірок, то добре вродять ягоди та горох.
  • Південний вітер – до гарної погоди влітку.
  • Якщо на паркані буде багато снігу, то чекайте неврожайного літа.
  • Якщо день видасться сонячним та теплим, то наступні декілька тижнів буде гарна погода.
  • Якщо на деревах побачите іній, то отримаєте багатий врожай.