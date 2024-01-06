На свято Водохреща існує ряд заборон та прикмет, яких потрібно дотримуватися. Детальніше про них розповість 24 Канал.
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Що не можна робити на Водохреще
- Не можна використовувати святу воду у побуті. Тому краще помити підлогу, витерти пил, попрати речі та помити посуду наступного дня.
- Заборонено набирати багато свяченої води, адже це вважається гріхом.
- Якщо випаде сніг, то по ньому не можна топтатися. Інакше накличете хвороби в сім'ю. Крім того, не варто класти на сніг брудний одяг.
- Заборонено плакати, бо литимете сльози протягом всього року. Негаразди не захочуть покидати вашу домівку.
- Не можна сваритися, особливо з бабусями та дідусями, бо згодом може трапитися біда.
- Не варто займатися хатньою роботою: шити, в'язати, прибирати.
- Не можна виносити сміття з будинку.
- Церква не дозволяє ворожити.
- Заборонено пити алкоголь перед тим, як збираєтесь занурюватися в ополонку.
- Не варто сваритися під час того, як набираєте святу воду або занурюєтесь. Адже тоді вона втратить свою цілющу силу.
- Перед зануренням в ополонку обов'язково потрібно причаститися та посповідатися. Без цього обряд краще не проводити.
- Не можна давати та брати гроші у борг.
- Не варто дарувати та приймати дорогі подарунки.
Заборони та прикмети на Водохреще / Фото Depositphotos
Народні прикмети
- Якщо на Водохреще почнеться заметіль, то вона буде й наприкінці квітня.
- Якщо на небі з'являться сині хмари, то чекайте хорошого врожаю, а якщо день буде ясний – поганого.
- Якщо собаки гавкатимуть цілий день, то цього року полювання будуть вдалими.
- Якщо дощитиме, то така погода протримається до кінця січня.
- Якщо на небі буде багато зірок, то добре вродять ягоди та горох.
- Південний вітер – до гарної погоди влітку.
- Якщо на паркані буде багато снігу, то чекайте неврожайного літа.
- Якщо день видасться сонячним та теплим, то наступні декілька тижнів буде гарна погода.
- Якщо на деревах побачите іній, то отримаєте багатий врожай.