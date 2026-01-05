Однак у Церкві це свято має іншу, глибшу назву. Пише 24 Канал із посиланням на фейсбук-сторінку Свято-Михайлівського кафедрального гарнізонного собору.

Як насправді називається свято Водохреща?

Як пояснив митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн, назва "Водохреща" не передає головної причини та суті цього свята. У Церкві свято називають Богоявленням, бо цього дня Бог уперше явив Себе людям як Триєдиний – Отець, Син і Дух Святий:

Отець – говорить з неба,

Син – Ісус Христос, який хреститься в Йордані,

Дух Святий – сходить у вигляді голуба.

Чому святкують Богоявлення?