Однією з найпопулярніших і найдавніших українських щедрівок є "Ой на річці, на Йордані". У матеріалі 24 Каналу ми публікуємо повний текст цієї щедрівки, аби ви могли співати її всією родиною.
Текст щедрівки "Ой на річці, на Йордані" українською мовою
Ой на річці, на Йордані
Божа Мати ризи прала.
Приспів:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
На камені вибивала,
На калині розвішала.
Приспів.
Де взялися Анголята,
Взяли ризи на крилята.
Приспів.
Та й понесли під небеса,
А небеса розтворились,
Всі святіє поклонились.
Приспів.
Коли треба щедрувати?
- Окрім колядок, в Україні є ще й інші обрядові пісні, які особливо популярні в окремих регіонах країни.
- Зокрема, 5 січня, у період святкування Другого Святого вечора, заведено щедрувати.
- У різних регіонах традиції відрізняються: десь щедрувати йдуть лише дівчата, а десь – дівчата разом із хлопцями.
- Раніше в Україні щедрували 18 січня, напередодні Водохреща за старим календарем. Однак після переходу на новий церковний календар в Україні заведено щедрувати 5 січня.
- Якщо ви досі не підготувалися, можете зробити це, вивчивши щедрівку "Ой на річці на Йордані", яка є однією з найдавніших українських народних пісень.