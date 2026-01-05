Однією з найпопулярніших і найдавніших українських щедрівок є "Ой на річці, на Йордані". У матеріалі 24 Каналу ми публікуємо повний текст цієї щедрівки, аби ви могли співати її всією родиною.

Текст щедрівки "Ой на річці, на Йордані" українською мовою

Ой на річці, на Йордані

Божа Мати ризи прала.



Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!



На камені вибивала,

На калині розвішала.



Приспів.



Де взялися Анголята,

Взяли ризи на крилята.



Приспів.



Та й понесли під небеса,

А небеса розтворились,

Всі святіє поклонились.



Приспів.

"Ой на річці, на Йордані": слухайте щедрівку онлайн

Коли треба щедрувати?