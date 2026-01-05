Однією з найпопулярніших і найдавніших українських щедрівок є "Ой на річці, на Йордані". У матеріалі 24 Каналу ми публікуємо повний текст цієї щедрівки, аби ви могли співати її всією родиною.

Дивіться також Співайте всією родиною: повний текст красивої колядки "Нічка та радісна"

Текст щедрівки "Ой на річці, на Йордані" українською мовою

Ой на річці, на Йордані
Божа Мати ризи прала.

Приспів:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

На камені вибивала,
На калині розвішала.

Приспів.

Де взялися Анголята,
Взяли ризи на крилята.

Приспів.

Та й понесли під небеса,
А небеса розтворились,
Всі святіє поклонились.

Приспів.

"Ой на річці, на Йордані": слухайте щедрівку онлайн

Рекомендуємо Не лише колядки: які пісні виконують на Святий вечір перед Водохрещем 2026

Коли треба щедрувати?

  • Окрім колядок, в Україні є ще й інші обрядові пісні, які особливо популярні в окремих регіонах країни.
  • Зокрема, 5 січня, у період святкування Другого Святого вечора, заведено щедрувати.
  • У різних регіонах традиції відрізняються: десь щедрувати йдуть лише дівчата, а десь – дівчата разом із хлопцями.
  • Раніше в Україні щедрували 18 січня, напередодні Водохреща за старим календарем. Однак після переходу на новий церковний календар в Україні заведено щедрувати 5 січня.
  • Якщо ви досі не підготувалися, можете зробити це, вивчивши щедрівку "Ой на річці на Йордані", яка є однією з найдавніших українських народних пісень.