Відповідно до народних вірувань вважають, що вода на Водохреще з опівночі до опівночі набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. Вірять, що вона може навіть вилікувати не лише тілесні хвороби, а й духовні. У саме свято 19 січня заведено вітатися "Христос хрещається!", а відповідати потрібно так: "У річці Йордані!", зазначає 24 канал.

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Водохреще – що не можна робити

  • У свято не можна плакати. Увесь день варто провести без сварок і сліз.
  • Не можна прати.
  • Не можна виконувати будь-яку роботу вдома, зокрема прибирати, в'язати чи шити.
  • Не можна виносити сміття.
  • Не можна ворожити.
  • Не можна ні давати, ані брати у борги гроші.
  • Не можна сваритися і бути ображеним на когось.
  • Не можна вживати алкоголь.

Що не можна робити на Водохреще – заборони та народні прикмети / Фото з відкритих джерел

Народні прикмети на Водохреща

  • Якщо у свято ясна та морозна погода, то літо буде посушливим.
  • Якщо у небі хмари, то рік буде врожайним.
  • Якщо незаміжня дівчина ввечері на вулиці зустріне молодого хлопця, то вона незабаром вийде заміж, а якщо старця – буде ще рік незаміжньою.
  • Якщо день похмурий, то хліба буде вдосталь.
  • Якщо падає лапатий сніг, то це до хорошого врожаю.
  • Якщо ніч зоряна, то вродить багато горіхів і ягід.