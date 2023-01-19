Согласно народным верованиям считают, что вода на Крещение с полуночи до полуночи приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года. Верят, что он может даже вылечить не только телесные болезни, но и духовные. В сам праздник 19 января принято здороваться "Христос крестится!", а отвечать нужно так: "В реке Иордане!", отмечает 24 канал.

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Крещение – что нельзя делать

В праздник нельзя плакать. Весь день следует провести без ссор и слез.

Нельзя стирать.

Нельзя выполнять какую-либо работу дома, в частности убирать, вязать или шить.

Нельзя выносить мусор.

Нельзя гадать.

Нельзя ни давать, ни брать в долги деньги.

Нельзя ссориться и быть обиженным на кого-нибудь.

Нельзя употреблять алкоголь.

Что нельзя делать на Крещение - запреты и народные приметы / Фото из открытых источников

Народные приметы на Крещение