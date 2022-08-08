Звірства росіян на території України перетворили в жахіття не лише життя людей, а й тисячі тварин, в тому числі й котів, повідомляє 24 канал. Залишаючи свої домівки, українці намагалися не кидати тварин, а брати їх із собою, щоб врятувати. Однак багато котів все-таки були загублені чи покинені напризволяще.

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Зворушливі фото котів, які вижили у війні

Кішка "Шафа" з Бородянки

Кішка "Шафа" з Бородянки незабаром після свого порятунку / Фото з інстаграму @shafa_the_cat

Кішка "Шафа" була врятована у місті Бородянка на початку травня. Вона вижила у зруйнованій окупантами багатоповерхівці, хоча пробула там без води і їжі два місяці. Своє нове ім’я отримала в честь знаменитої кухонної шафки, яка вціліла після бомбардувань міста.

Кіт "Фенікс"

Це фото кота облетіло всі ЗМІ. Його знайшли у вщент зруйнованому будинку в Андріївці Макарівського району Київської області. Після того, як йому надали допомогу у ветклініці, він отримав нове ім’я Фенікс, що символізує "відродження з пекла".

Кошеня з Макарова

У місті Макарів, що на Київщині, знайшли у зруйнованому будинку кошеня. Забрала до себе чотирилапого кінорежисерка Леся Харченко, яка мешкає у Києві.

Загублені та покинені коти із Гостомеля

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Організації, які під час війни допомагають тваринам

Львівський притулок "Домівка врятованих тварин"

Фейсбук-сторінку притулку – шукайте тут

Цей притулок уже давно піклується про тварин, а тепер він став важливими прихистком для тварин, які втратили своїх господарів внаслідок війни. Тут також можна поволонтерити, стати куратором для тварини або ж взяти її на перетримку до себе.

Українська організація захисту тварин "UAnimals"

Сайт організації – шукайте тут

Організація у час війни займає сильну інформаційну сторону: публікує корисні дописи та активно проводить збори коштів на допомогу покинутим домашнім улюбленцям.

Adopt pets of Ukraine

Інстаграм-сторінку ініціативи – шукайте тут

Ініціатива, яка була запущена у час війни задля допомоги покинутим тваринам під час війни. Цей проєкт знаходить їм нові домівки.

Чат для підтримки власникам тварин

Телеграм-чат – шукайте за назвою "Допомога власникам тварин Association of P&P Understanding"

У цьому чаті можна отримати онлайн-консультацію ветеринара, знайти відчинені зоомагазини, а також отримати інформацію про переїзд, укриття і житло разом з тваринами.

Спільнота "Допомога українським тваринам"

Фейсбук-сторінку спільноти – шукайте тут

Спільнота допомагає тваринам в Україні за допомогою своєї фейсбук-сторінки. Там можна побачити запити про допомогу притулкам чи тваринам. Також знайти інформацію, яка дублюється англійською мовою, щоб благодійники із-за кордону теж мали змогу долучитися та допомогти.

Організації Berliner Tiertafel та Humane Society International

Сайт організації – шукайте тут

Німецька організація, яка надає безкоштовну допомогу українцям, що втекли за кордон зі своїми домашніми улюбленцями.