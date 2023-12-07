Кадр був зроблений 20 років тому. Так, на світлинах Віталій постав ще з довгим волоссям.

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Віталій Козловський показався в молодості

На фото, яке поширив артист, йому лише 18 років. Він позував у чорній кофті, ланцюжку та з довгим волоссям. Поряд з Віталієм сиділа українська дизайнерка Ірина Джус.

20 років тому! Тоді я ще не знав, що на мене чекає попереду,

– зазначив виконавець.



Віталій Козловський та Ірина Джус / Скриншот з інстаграм-сторіс

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