Кадр був зроблений 20 років тому. Так, на світлинах Віталій постав ще з довгим волоссям.
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Віталій Козловський показався в молодості
На фото, яке поширив артист, йому лише 18 років. Він позував у чорній кофті, ланцюжку та з довгим волоссям. Поряд з Віталієм сиділа українська дизайнерка Ірина Джус.
20 років тому! Тоді я ще не знав, що на мене чекає попереду,
– зазначив виконавець.
Віталій Козловський та Ірина Джус / Скриншот з інстаграм-сторіс
Чим зараз займається Віталій Козловський
- На початку літа артисту вручили повістку. Так, Віталій пішов на службу в бригаду Національної гвардії України "Рубіж".
- У липні співак успішно завершив військові навчання та склав присягу. Вже у вересні Віталій став артилеристом.
- На фронті, за словами захисника, він не відчував особливого ставлення. До нього ставились на рівні зі всіма іншими військовими. Навіть змусили збрити бороду.
- Нещодавно Козловський повідомив, що переходить в іншу військову частину. З'ясувалося, що він тепер служить в Києві.